В шотландском городе Обан 11-летний Эван Грант вытащил из воды 97-килограммового ската.

Гигантский скат клюнул во время рыбалки с отцом Стивом и гидом Майклом Ханной, пишет Bild.

Размеры этого морского обитателя достигают 1,93 на 1,68 метра, а вес составляет примерно 97 килограммов. До этого рекордсменом был скат весом около 76,8 килограмма.

По данным Daily Mail, улов Эвана, вероятно, является одним из самых крупных, когда-либо сделанных детьми. Однако национального рекорда для юных рыболовов в Великобритании не существует.

Одиннадцатилетний мальчик боролся с огромным скатом более часа, прежде чем наконец вытащил его в Обане, Шотландия.

"Эван забросил свою новую удочку. Мы ждали около 40 минут, а потом его катушка начала активно крутиться. Эван был в полном восторге после этого, хотя у него болели руки. Он мужественно боролся и никогда не сдавался. Это было большое достижение для такого юного мальчика", — рассказал гид Майкл Ханна.

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Поймав ската, рыбаки осторожно сняли его с крючка, сделали несколько фотографий, а затем отпустили в море.

На фото одиннадцатилетний Эван выглядел почти крошечным рядом с огромным скатом.

Напомним, что 32-летний рыбак Эш Хегарти установил новый мировой рекорд, поймав карпа весом 52 килограмма. Мужчина поймал рыбу, которую едва смог поднять, в венгерском городе Немешвита.

Кроме того, в Мельбурне рыбак поймал самую крупную рыбу в своей жизни и установил новый мировой рекорд. В 9 утра Кейси Паркинсон ждал свою рыбу в лодке на реке Мюррей со специальной приманкой с бахромой, имитирующей движения маленькой рыбки.