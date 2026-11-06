Гигант со дна озера: мужчина поймал карпа весом 52 кг по имени Анджелина

32-летний рыбак Эш Хегарти установил новый мировой рекорд, поймав карпа весом 52 килограмма.

Мужчина поймал рыбу, которую едва смог поднять, в венгерском городе Немешвит, пишет издание Bild.

Рыбак Эш Хегарти находился у воды со своим братом Найджелом, когда поймал огромную рыбу.

"Я просто обычный 32-летний парень из Блэкберна в Англии, который больше всего на свете любит рыбалку", — говорит он.

Двое рыбаков провели несколько дней на озере "Евро-Аква" недалеко от озера Балатон в Венгрии. Оно хорошо известно среди рыбаков, ведь там водится огромная рыба. Ещё в ноябре 2018 года там был пойман карп весом 51,2 килограмма. Но новый гигант тяжелее на 800 граммов.

Сообщается, что 32-летний рыбак несколько дней ловил крупных карпов. Он привлекал гигантских карпов специальными карповыми приманками, называемыми бойлами. А также использовал шесть удочек.

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Англичанин поймал карпа весом 52 кг и установил новый рекорд Фото: Скриншот

В тот момент, когда он решил отдохнуть несколько часов, сработал электронный сигнализатор поклевки. Эш бросился к удочке, схватил её и почувствовал огромное сопротивление на другом конце. Как только он взял карпа под контроль и вытащил его через подсак на берег, он крикнул другу и попросил помочь.

Что рыбак сделал с рыбой

Сделав фотографии и взвесив рыбу, рыбак осторожно отпустил её обратно в воду. Этот рекордный карп уже был известен в озере по предыдущим уловам и даже имеет имя: Анджелина.

И хотя улов этого мужчины был огромным, Эш Хегарти вряд ли получит официальный мировой рекорд от Международной ассоциации спортивной рыбалки. Ведь озеро Euro-Aqua является частным "платным озером", где взимается плата. А такие уловы также часто вызывают споры среди рыболовов. Но для Эша Хегарти это не имело значения.

Напомним, что в польском городе Рыбник немец вытащил из воды самого длинного сома в мире.

Кроме того, в Мельбурне рыбак поймал самую крупную рыбу в своей жизни и установил новый мировой рекорд.