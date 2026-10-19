Улов, который трудно удержать в лодке: рыбак поймал гигантского монстра длиной 135 см

В Мельбурне рыбак поймал самую крупную рыбу в своей жизни и установил новый мировой рекорд.

В 9 утра Кейси Паркинсон ждал улова в лодке на реке Мюррей, используя специальную приманку с бахромой, имитирующую движения мелкой рыбы, пишет издание Bild.

Затем произошёл внезапный рывок, и на крючок попала огромная треска из реки Муррей — огромный пресноводный хищник.

Рыбак поймал огромную треску

Рыбак приложил значительные усилия, чтобы в конце концов вытащить улов на борт своей лодки. Только с большим трудом ему удалось удержать и поднять огромную рыбу.

Измерения показали впечатляющие размеры рыбы, в частности, длину 135,7 см. Этот улов стал новым национальным рекордом Австралии. Кроме того, рыбак побил свой личный рекорд в 130 см.

Видео дня

"Я до сих пор не могу поверить, насколько велика была эта рыба на самом деле. Она полностью побила мой личный рекорд, и я никогда не забуду, как у меня на крючке оказалась рыба такого размера", — поделился впечатлениями в своём аккаунте в Instagram.

Его подписчики в соцсети были в восторге от рекордной рыбы.

"Это огромная рыба", "Где, черт возьми, ты поймал этого зверя?", — писали пользователи соцсети.

Зато эксперты из рыболовного журнала "Blinker" были поражены этим уловом.

"То, что ему удалось вытащить этого гиганта из лодки совершенно самостоятельно, делает улов ещё более впечатляющим", — говорится в их заявлении.

Но в Австралии в отношении охраняемых видов рыб действует правило "поймал — отпусти". Именно так и поступил мужчина, сделав фото и видео на память.

Напомним, что под аплодисменты очевидцев и прохожих рыбак на Оболонской набережной вытащил гигантского сома. Пойманная рыба оказалась настоящим гигантом, ведь мужчина, который тянул её на берег, не удержался на ногах и упал вместе со своим уловом.

Кроме того, в сети стало вирусным видео, на котором рыбак вытащил из океана желтоперый тунец, однако радовался своему удачному улову совсем недолго из-за морского льва, притаившегося поблизости.