Больше мужчины: рыбак поймал гигантского сома в Киеве (видео)
Под аплодисменты очевидцев и прохожих рыбак на Оболонской набережной вытащил гигантского сома.
Пойманная рыба оказалась настоящим гигантом: мужчина, который вытаскивал её на берег, не удержался на ногах и упал вместе со своим уловом. Соответствующее видео появилось в местных пабликах.
На опубликованном видео, которое вызвало множество откликов, видно рыбака, который вытаскивал на берег огромного сома, но рыба оказалась настолько тяжелой, что он просто упал вместе с ней, однако поднялся и продолжил вытаскивать гиганта. В результате несколько десятков очевидцев решили поддержать мужчину и встретили этот улов аплодисментами.
В сообщении не указано, сколько весил пойманный сом, но, вероятно, его вес превышает десять килограммов. Однако на видео слышно, как один из очевидцев замечает, что рыба больше мужчины.
Напомним, что в сети стало вирусным видео, на котором рыбак вытащил из океана желтоперый тунец, однако радовался своему удачному улову совсем недолго из-за морского льва, притаившегося поблизости.
Крупное морское млекопитающее пристально следило за рыбаком и, дождавшись подходящего момента, напало на мужчину, отобрав у него добычу.
Кроме того, в Нидерландах рыбак Пол Бримс много лет мечтал поймать самого большого сома в стране и первым преодолеть отметку в 2,5 метра. Однако всё сложилось не так, как планировал мужчина.
Новый национальный рекорд в стране установил его лучший друг, а сам Бримс принялся помогать ему вытаскивать огромную рыбу на берег.