Больше мужчины: рыбак поймал гигантского сома в Киеве (видео)

Под аплодисменты очевидцев и прохожих рыбак на Оболонской набережной вытащил гигантского сома.

Пойманная рыба оказалась настоящим гигантом: мужчина, который вытаскивал её на берег, не удержался на ногах и упал вместе со своим уловом. Соответствующее видео появилось в местных пабликах.

Гигантский сом

На опубликованном видео, которое вызвало множество откликов, видно рыбака, который вытаскивал на берег огромного сома, но рыба оказалась настолько тяжелой, что он просто упал вместе с ней, однако поднялся и продолжил вытаскивать гиганта. В результате несколько десятков очевидцев решили поддержать мужчину и встретили этот улов аплодисментами.

В сообщении не указано, сколько весил пойманный сом, но, вероятно, его вес превышает десять килограммов. Однако на видео слышно, как один из очевидцев замечает, что рыба больше мужчины.

Видео дня

Напомним, что в сети стало вирусным видео, на котором рыбак вытащил из океана желтоперый тунец, однако радовался своему удачному улову совсем недолго из-за морского льва, притаившегося поблизости.

Крупное морское млекопитающее пристально следило за рыбаком и, дождавшись подходящего момента, напало на мужчину, отобрав у него добычу.

Кроме того, в Нидерландах рыбак Пол Бримс много лет мечтал поймать самого большого сома в стране и первым преодолеть отметку в 2,5 метра. Однако всё сложилось не так, как планировал мужчина.

Новый национальный рекорд в стране установил его лучший друг, а сам Бримс принялся помогать ему вытаскивать огромную рыбу на берег.