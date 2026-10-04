Більший за чоловіка: рибалка піймав гіганського сома у Києві (відео)

Під оплески очевидців та перехожих рибалка на Оболонській набережній витягнув гігантського сома.

Піймана риба виявилася справжнім гігантом, адже чоловік, який тягнув її на берег, не втримався на ногах і впав разом із своїм уловом. Відповідне відео з'явилося у місцевих пабліках.

Гігантський сом

На опублікованому ролику, що зібрав багато реакцій, видно рибалку, який тягнув на берег величезного сома, але риба виявилася настільки важкою, що він просто впав разом із нею, але піднявся і продовжив тягнути гіганта. Відтак, кілька десятків очевидців вирішили підтримати чоловіка та зустріли цей улов оплесками.

У повідомленні не вказують, скільки заважив пійманий сом, але ймовірно, його вага становить більше десяти кілограмів. Але на відео чутно, що хтось із очевидців зауважує, що риба більша за чоловіка.

Видео дня

Нагадаємо, що у мережі завірусилося відео, на якому рибалка витягнув з океану тунця жовтоперого, проте радів своєму вдалому улову зовсім недовго через морського лева, який зачаївся поруч.

Великий морський ссавець пильно стежив за рибалкою, і, дочекавшись вдалого моменту, напав на чоловіка, відібравши у нього здобич.

Також у Нідерландах рибалка Пол Брімс багато років мріяв піймати найбільшого сома в країні та першим подолати позначку в 2,5 метра. Проте все вийшло не так, як чоловік планував.

Новий національний рекорд в країні встановив його кращий друг, а сам Брімс взявся допомагати йому витягувати величезну рибу на берег.