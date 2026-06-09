Вудлище згиналося під вагою: рибалки зловили сома довжиною майже 2,5 метра (фото)

У Нідерландах рибалка Пол Брімс багато років мріяв піймати найбільшого сома в країні та першим подолати позначку в 2,5 метра. Проте все вийшло не так, як чоловік планував.

Новий національний рекорд в країні встановив його кращий друг, а сам Брімс взявся допомагати йому витягувати величезну рибу на берег. Про цю подію пише Bild.

Величезного сома зловили в річці Ваал біля міста Додеваард. Риба, яка була довжиною 249 сантиметрів, стала найбільшим офіційно зареєстрованим сомом в історії Нідерландів.

До цього часу саме Пол Брімс був володарем національного рекорду. Рибалка крок за кроком покращував свої результати протягом кількох років. У 2023 році він зловив сома довжиною 242 сантиметри, а через рік рибину вже 246 сантиметрів, а потім встановити новий рекорд з рибою, яка була довжиною 247 сантиметрів.

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Майже всі в рибальському співтоваристві Нідерландів були переконані, що саме Брімс стане першим у країні рибалкою, який зловить сома, що буде довжиною понад 250 сантиметрів.

Рибалки піймали величезного сома у Нідерландах Фото: Скрiншот

Але рекордний улов дістався його напарнику по риболовлі Мохаммед Массауді.

Під час спільної рибалки друзі помітили на ехолоті дуже велику рибу. Щоб піймати її, чоловіки пішли на хитрість. Вони не відразу почали її ловити, а залишили те місце на кілька днів, адже побоювалися, що зайвий шум може злякати обережну рибу.

Рибалка у Нідерландах Фото: Bild

Після повернення на річку їм пощастило. Величезний сом клюнув на снасть Мохаммеда Массауді. Тод почалася напружена боротьба, вудлище буквально згиналося під вагою риби.

Коли сома нарешті дотягнули до мілководдя, Пол Брімс допоміг другу доправити улов на берег.

Два сантиметри вирішили долю національного рекорду з рибалки у Нідерландах

Після того, як довжину сома виміряли, з'ясувалося, що він побив чинний національний рекорд Пола. Довжина сома його друга склала 249 сантиметрів, що всього на два сантиметри більше попереднього рекорда Брімса.

Для Мохаммеда Массауді це стало історичним моментом, а для його друга — втратою титулу, який він утримував до цього часу.

"Тепер я можу з гордістю передати естафету своєму приятелю. Ми знову це зробили", — зазначив колишній рекордсмен.

Після зважування, вимірювань та фотосесії рибу випустили назад у річку Ваал. Адже рибалки вважають, що через кілька років цей самий сом зможе подолати новий рекорд та виросте заповітної позначку в 2,5 метра.

Нагадаємо, що в окрузі Пурі, штат Одіша (Індія), місцеві рибалки виловили в річці Деві величезного ската завдовжки понад 3,5 метра.

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