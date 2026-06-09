Удилище сгибалось под весом: рыбаки поймали сома длиной почти 2,5 метра (фото)

В Нидерландах рыбак Пол Бримс много лет мечтал поймать самого большого сома в стране и первым преодолеть отметку в 2,5 метра. Однако все получилось не так, как мужчина планировал.

Новый национальный рекорд в стране установил его лучший друг, а сам Бримс взялся помогать ему вытаскивать огромную рыбу на берег. Об этом событии пишет Bild.

Огромного сома поймали в реке Ваал возле города Додеваард. Рыба, которая была длиной 249 сантиметров, стала самым большим официально зарегистрированным сомом в истории Нидерландов.

До этого времени именно Пол Бримс был обладателем национального рекорда. Рыбак шаг за шагом улучшал свои результаты в течение нескольких лет. В 2023 году он поймал сома длиной 242 сантиметра, а через год рыбину уже 246 сантиметров, а затем установить новый рекорд с рыбой, которая была длиной 247 сантиметров.

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Почти все в рыболовном сообществе Нидерландов были убеждены, что именно Бримс станет первым в стране рыбаком, который поймает сома, который будет длиной более 250 сантиметров.

Рыбаки поймали огромного сома в Нидерландах Фото: Скриншот

Но рекордный улов достался его напарнику по рыбалке Мохаммеду Массауди.

Во время совместной рыбалки друзья заметили на эхолоте очень большую рыбу. Чтобы поймать ее, мужчины пошли на хитрость. Они не сразу начали ее ловить, а оставили то место на несколько дней, ведь опасались, что лишний шум может спугнуть осторожную рыбу.

Рыбалка в Нидерландах Фото: Bild

По возвращении на реку им повезло. Огромный сом клюнул на снасть Мохаммеда Массауди. Тодд началась напряженная борьба, удилище буквально сгибалось под тяжестью рыбы.

Когда сома наконец дотащили до мелководья, Пол Бримс помог другу доставить улов на берег.

Два сантиметра решили судьбу национального рекорда по рыбалке в Нидерландах

После того, как длину сома измерили, выяснилось, что он побил действующий национальный рекорд Пола. Длина сома его друга составила 249 сантиметров, что всего на два сантиметра больше предыдущего рекорда Бримса.

Для Мохаммеда Массауди это стало историческим моментом, а для его друга — потерей титула, который он удерживал до сих пор.

"Теперь я могу с гордостью передать эстафету своему приятелю. Мы снова это сделали", — отметил бывший рекордсмен.

После взвешивания, измерений и фотосессии рыбу выпустили обратно в реку Ваал. Ведь рыбаки считают, что через несколько лет этот самый сом сможет преодолеть новый рекорд и вырастет заветной отметку в 2,5 метра.

Напомним, что в округе Пури, штат Одиша (Индия), местные рыбаки выловили в реке Деви огромного ската длиной более 3,5 метра.

Также Фокус сообщал, что рыбак поймал аллигатора на крючок в обычном озере. Рептилия неожиданно появилась в регионе, где ее не должно быть по естественным причинам.