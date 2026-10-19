Улов, який важко втримати в човні: рибалка спіймав гігантського монстра завдовжки 135 см

У Мельбурні рибалка піймав найбільшу рибину у своєму житті та встановив новий рекорд у світі.

О 9 ранку Кейсі Паркінсон чекав на свою рибу у човні на річці Мюррей зі спеціальною приманкою від з бахромою, що імітує рухи маленької риби, пише видання Bild.

Потім стався раптовий ривок і на гачок потрапила величезна тріска з Муррея — величезний прісноводний хижак.

Рибалка піймав величезну тріску

Рибалки доклав значних зусиль, аби врешті-решт витягнути улов борт свого човна. Тільки з великими труднощами йому вдавалося втримати та підняти величезну рибу.

Вимірювання показало вражаючі розміри риби, зокрема, довжину 135,7 см. Цей улов став новим національним рекордом Австралії. Також рибалка побив свій особистий рекорд у 130 см.

Видео дня

"Я досі не можу повірити, наскільки великою була ця риба насправді. Вона повністю побила мій особистий рекорд, і я ніколи не забуду, як мав на гачку рибу такого розміру", — поділився враженнями у своєму акаунті в Instagram.

Його підписники у соцмережі були в захваті від рекордної риби.

"Це величезна риба", "Де, чорт забирай, ти зловив цього звіра?", — писали користувачі соцмережі.

Натомість експерти з рибальського журналу "Blinker" були вражені цим уловом.

"Те, що йому вдалося витягнути цього велетня з човна абсолютно самостійно, робить улов ще більш вражаючим", — йдеться у їх заяві.

Але в Австралії для видів риб, що знаходяться під охороною, діє правило "спіймав-відпусти". Саме так й вчинив чоловік, зробивши фото та відео на пам'ять.

Нагадаємо, що під оплески очевидців та перехожих рибалка на Оболонській набережній витягнув гігантського сома. Піймана риба виявилася справжнім гігантом, адже чоловік, який тягнув її на берег, не втримався на ногах і впав разом із своїм уловом.

Також у мережі завірусилося відео, на якому рибалка витягнув з океану тунця жовтоперого, проте радів своєму вдалому улову зовсім недовго через морського лева, який зачаївся поруч.