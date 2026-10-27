Монстр длиной 2,92 метра из глубин водохранилища: рыбак поймал самого длинного сома в мире

В польском городе Рыбник немец выловил из воды самого длинного сома в мире.

34-летний Оливер Шефер из Мехерних-Каллмута поймал гигантскую рыбу на турнире по ловле хищников в Польше, пишет издание Bild.

Официальная длина рыбы — 2,92 метра. Пойманный сом уже побил мировой рекорд.

Оливер и его друг-рыбак из Нидерландов, 31-летний Кевин Кремерс, отправились в Польшу, чтобы поймать огромную рыбу. Ведь там есть водохранилище, расположенное рядом с угольной электростанцией, где водится особенно крупная рыба.

"Вода используется для охлаждения, а затем в теплом виде сбрасывается обратно в озеро. Поэтому рыба активнее питается в более теплой воде, а карп, сом и судак растут гораздо быстрее", — объясняет Шефер.

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Семьдесят команд, в состав которых входили 150 рыболовов со всей Европы, соревновались в двухдневном турнире, условия которого были сложными.

Как рыбак поймал гигантского сома

Оливер забросил свою специальную удочку для ловли сома, и вскоре рыба клюнула на наживку.

"По своему опыту я сразу понял: это огромная рыба. Но мы увидели, насколько она велика на самом деле, только когда она впервые всплыла на поверхность", — рассказывает рыбак.

Борьба длилась более 30 минут. Пока Кевин Кремерс вел лодку против ветра, Оливер пытался удержать рыбу под контролем.

"Мы используем резиновую приманку. Хищная рыба думает, что там плавает что-то живое, и клюет", — объясняет Олевер Шефер.

На берегу жюри измерило улов.

"Затем появился результат: 292 сантиметра. Только тогда мы поняли, что побили мировой рекорд", — говорит он.

Также стало известно, что пойманный сом — это тот самый сом, которого в прошлом году поймали как мирового рекордсмена. Но с тех пор он стал значительно сильнее, хотя и не вырос в длину.

Поэтому после измерения сома как можно скорее отпустили обратно в воду.

Напомним, что в Мельбурне рыбак поймал самую крупную рыбу в своей жизни и установил новый мировой рекорд.

Кроме того, у побережья Крита рыбак вытащил из воды рыбу длиной примерно 50 сантиметров, которая является одним из самых опасных видов Средиземноморья, ведь у неё мощные челюсти и она очень ядовита.