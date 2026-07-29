Мощные челюсти и смертельный яд: рыбак поймал 50-сантиметрового монстра на популярном курорте ЕС

У побережья Крита рыбак вытащил из воды рыбу длиной примерно 50 сантиметров, которая является одним из самых опасных видов Средиземноморья, ведь у неё мощные челюсти и она очень ядовита.

Местный рыбак по имени Никос Куракис поймал ядовитую рыбу-фугу у побережья Ираклиона на Крите, который является популярным местом отдыха туристов в Греции, пишет издание Bild.

Оказалось, что гигантская рыба-фугу относится к виду Lagocephalus sceleratus и также известна как рыба-фугу с кроличьей головой. Фотографии и видео этой рыбы быстро распространились в социальных сетях. Эта рыба обычно вырастает в среднем до 40 сантиметров.

Хищник из Красного моря нападает на Средиземноморье

Известно, что эта рыба происходит из Красного моря. Она попала в Средиземное море через Суэцкий канал и продолжает распространяться. Этот вид впервые был обнаружен в греческих водах почти два десятилетия назад. С тех пор он всё чаще встречается в окрестностях Крита, островов Додеканес и других частей Эгейского моря.

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Её размножению способствует тот факт, что у неё практически нет естественных хищников в Средиземном море.

Кроме того, в организме рыбы фугу содержится тетродотоксин — чрезвычайно сильный нейротоксин, который накапливается в её органах. Особенно высокие концентрации содержатся в печени рыбы, яичниках и коже. Он смертельно опасен для человека. Поэтому продажа и употребление этой рыбы запрещены в Греции и во всем Европейском Союзе.

У берегов Крита поймали смертельно опасную рыбу-фугу Фото: Скриншот

Кроме того, благодаря своим чрезвычайно мощным челюстям она повреждает рыболовные сети. А также охотится на экономически важную рыбу и моллюсков.

Эксперты предупреждают о дальнейшем распространении рыбы-фуги

Морские ученые с беспокойством следят за этим развитием событий. Они предупреждают, что дальнейшее распространение рыбы-фугу может оказать давление на местную дикую природу и рыболовство. Кроме того, повышение температуры моря создает благоприятные условия для тропических видов — инвазивные рыбы, такие как рыба-фугу, могут в будущем расширить свой ареал ещё дальше на запад.

Напомним, что опасный и инвазивный вид серебристощекой рыбы-фугу ( Lagocephalus sceleratus) сеет хаос в экономике популярного курортного места на острове Крит, ведь их смертельный яд и мощные челюсти напугали местных жителей.

Кроме того, ядовитая рыба фугу добралась до берегов Украины. Первые упоминания об этой рыбе в Чёрном море у украинских берегов появились ещё в 2014 году.