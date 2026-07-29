Сильні щелепи та смертельна отрута: рибалка піймав 50-сантиметрового монстра на популярному курорті ЄС

Біля узбережжя Криту рибалка витягнув з води рибу завдовжки приблизно 50 сантиметрів, яка є одним із найнебезпечніших видів Середземномор'я, адже вона має потужні щелепи та є дуже отруйною.

Місцевий рибалка на ім'я Нікос Куракіс піймав отруйну рибу-фугу біля узбережжя Іракліона на Криті, який є популярним місцем для відпочинку туристів в Греції, пише видання Bild.

Виявилося, що ​​​​гігантська риба-фугу належить до виду Lagocephalus sceleratus, а також відома як риба-фугу кролячої голови. Фотографії та відео цієї риби швидко поширилися в соціальних мережах . Ця риба зазвичай виростає в середньому до 40 сантиметрів.

Хижак з Червоного моря атакує Середземномор'я

Відомо, що ця риба походить з Червоного моря. Вона потрапила до Середземного моря через Суецький канал і продовжує поширюється. Цей вид вперше був знайдений у грецьких водах майже два десятиліття тому. Відтоді він все частіше з'являється навколо Криту, островів Додеканес та інших частин Егейського моря.

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Розмножуватися їй допомагає той факт, що вона майже не має природних хижаків у Середземному морі.

Крім того, риба-фугу має у своєму тілі тетродотоксин — надзвичайно потужний нейротоксин, що накопичується в її органах. Особливо високі концентрації містяться, в печінці риби, яєчниках та шкірі. Він смертельно небезпечний для людини. Відтак, продаж і споживання цієї риби заборонені в Греції та по всьому Європейському Союзу.

Біля Криту виловили смертельно небезпечну рибу-фугу Фото: Скріншот

Також завдяки своїм надзвичайно потужним щелепам вона пошкоджує рибальські сітки. А також полює на економічно важливу рибу та молюсків.

Експерти попереджають про подальше поширення риби-фуги

Морські вчені із занепокоєнням спостерігають за цим розвитком подій. Вони попереджають, що подальше поширення риби-фугу може створити тиск на місцеву дику природу та рибальство. Крім того, підвищення температури моря створює сприятливі умови для тропічних видів – інвазивні риби, такі як риба-фугу, можуть розширити свій ареал ще далі на захід у майбутньому.

Нагадаємо, що небезпечний та інвазивний вид сріблястощокої риби-фугу (Lagocephalus sceleratus) спричиняє хаос в економіці популярного курортного місця острова Криту, адже їхня смертельна отрута та потужні щелепи налякали місцевих жителів.

Також отруйна риба-фугу дісталась берегів України. Перші згадки про цю рибу в Чорному морі біля українських берегів з'явилися ще у 2014 році.