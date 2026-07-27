Отруйна риба-фугу дісталась берегів України: чим вона небезпечна

Тетраодон сріблястий належить до родини скелезубових риб, які містять у собі смертельну отруту тетродотоксин. Донедавна ця риба водилась тільки в Індо-Тихоокеанському регіоні, але нині вже потрапила до Чорного моря і трапляється у берегів України.

В Японії деякі види тетраодонів їдять, але тільки після ретельної обробки. Там риба-фугу є небезпечним і дуже дорогим делікатесом. Але нині фугу вже плаває не тільки у Тихому океані, а й загрожує Європі, в тому числі і Україні. Фокус зібрав все що відомо.

Про токсичного прибульця в Чорному морі, тетраодона сріблястого, попереджала Державна екологічна інспекція Південно-Західного регіону ще в 2025 році.

"Він виглядає екзотично, має здатність роздуватися як куля, але це не найстрашніше. Тетраодон сріблястий (Lagocephalus sceleratus), або риба-куля, — смертельно отруйний інвазивний вид, який уже фіксується в акваторії Чорного моря", — казали в інспекції.

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Цей тропічний хижак раніше жив тільки в Індо-Тихоокеанському регіоні, але завдяки Суецькому каналу проник до Середземного, а згодом — і до Чорного моря.

Перші згадки про тетраодона в Чорному морі біля українських берегів з'явилися ще у 2014 році.

Чому тетраодон сріблястий такий небезпечний — що відомо про рибу-фугу

Ця риба містить тетродотоксин — страшну отруту, яка вражає нервову систему. Навіть крихітна доза може спричинити смерть при споживанні. Протиотрути не існує.

Також Тетраодон сріблястий має надміцні щелепи, якими розгризає сітки, улов та навіть деревину. Він хижак і харчується молюсками, рибою та ракоподібними, витісняючи місцеві види.

Внаслідок його розповсюдження у Середземному морі рибалки зазнають значних економічних збитків. Так, у Греції люди тепер встановлюють захисні споруди, щоб просто купатись у Евбейській затоці, яка відділяє Евія від материкової Греції. Грецький Червоний Хрест у червні випустив попередження для населення, радячи громадянам звертатися за невідкладною медичною допомогою у разі укусу цієї риби, оскільки її "дзьобоподібні щелепи" можуть спричинити серйозні рани та сильну кровотечу.

Першими, хто повідомив про те, що неїстівний шкідник знищив їх улов та сіті, стали рибалки на Кіпрі. У 2024 році кіпрська влада ввела фінансові стимули для припинення поширення цього виду. В результаті з прибережних вод було виловлено понад 103 тонн цього інвазивного виду. Але в Греції налаштовані песимістично.

Співробітниця рибальського управління острова Евія Катерина Георгіу пояснила поширення цього виду його "чудовою адаптивністю" та зазначила, що поява риби-фугу в Європі – це не тимчасове явище, а нова реальність, яку не можна ігнорувати.

У Греції рибу-фугу виловлюють та утилізують тонами, але це не допомагає Фото: Соцмережі

В Греції нині рибалкам пропонують виловлювати рибу-фугу та здавати на утилізацію по 5,33 євро за кожний кілограм. Потім токсичного хижака спалюють.

Також рибу-фугу фіксують у Туреччині: там вона відкусила дитині палець. Та в Росії, за 7000 км від України. В Примор'ї скаржаться, що токсичний прибулець массово викидається на берег, шкодить сітки та знищує місцеву фауну.

Риба-фугу стає інвазивним видом по всьому світу Фото: Соцмережі Риба-фугу у Росії Фото: Соцмережі

Щодо України, то екологи попереджають, що через потепління клімату цей вид має потенціал розширити свій ареал у Чорному морі, що загрожує біорізноманіттю, дрібному рибальству та здоров'ю людей. І попереджають, що про появу фугу треба обов'язково повідомляти у Державну інспекцію.

Нагадаємо, у Бразилії чоловік помер після того, як приготував та з'їв рибу-фугу. Він був у лікарні майже місяць, але лікарі так і не змогли йому допомогти.

Тим часом у водоймах Києва активно поширюється сонячний окунь, якого рибалки називають "окунем-піраньєю". Науковці попереджають, що цей інвазивний вид поїдає ікру та мальків інших риб і може витісняти місцеві види.