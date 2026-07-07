Туристів попереджають про небезпеку: отруйна риба з гострими зубами заполонила курорти Середземномор'я

По всій Греції помітили отруйну рибу-фугу, зуби якої здатні прогризати кістки, дерево та метал. Грецький Червоний Хрест видав термінове попередження щодо цього агресивного інвазивного виду.

Після того, як повідомлення про виявлення риби-фугу почали надходити частіше, місцеві чиновники наказали будувати масштабні морські бар’єри, щоб утримати її подалі від плавців. Про це пише Daily Mail.

Почастішали повідомлення про напади риби на людей

Риба-фугу оселилася у Середземному морі ще з 2003 року. Проте в останні роки їхня популяція стрімко зросла, зокрема на популярному курорті Родос. Тепер цей агресивний інвазивний вид можна зустріти аж на заході, в Італії та Іспанії.

Видання пише, що відпочивальники вже відчули на собі серйозні укуси, отримані від фугу. Так, минулого тижня літній жінці накладали шви, після того, як одна з цих риб несподівано кинулася на неї у Варкізі, що неподалік від Афін.

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Поширення виду також відчули на собі кіпрські риболови. Їхній улов та сітки неодноразово зазнавали нападів агресивної риби, спричиняючи значні збитки.

Рибу-фугу дедалі частіше помічають у водах Середземномор'я Фото: Shutterstock

Науковці кажуть, що зазвичай цей вид мешкає в Індійському океані. Однак він міг проникнути до Середземного моря, слідуючи за потеплінням води та пропливши через Суецький канал із Червоного моря.

Наразі у деяких бухтах уздовж Евії, другого за величиною острова Греції, вже встановлено 2,5 кілометра плавучого бар’єру, щоб унеможливити напади агресивної риби на людей.

Людям платитимуть за вилов небезпечної риби

Видання Bloomberg пише, що уряд Греції також запустив пілотну програму, в межах якої риболовам платитимуть 5,33 євро за кожен кілограм виловленої небезпечної риби. Наразі уряд видав на реалізацію програми 1,5 мільйона євро, щоб заохочувати до вилову цього виду.

Медіа зазначає, що це перший подібний випадок в історії, коли Греція наважується на запровадження таких заходів у відповідь на загрози, спричинені зміною клімату та появою небезпечного чужорідного виду.

Нагадаємо, раніше видання IFLScience розповідало, як люди помирають, спробувавши фугу.

Також раніше газета The New York Times писала, як чоловік помер після приготування риби фугу.