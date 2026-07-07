Туристов предупреждают об опасности: ядовитая рыба с острыми зубами заполонила курорты Средиземноморья

По всей Греции была замечена ядовитая рыба-фугу, зубы которой способны прогрызать кости, дерево и металл. Греческий Красный Крест выпустил срочное предупреждение об этом агрессивном инвазивном виде.

После того как сообщения об обнаружении рыбы фугу стали поступать все чаще, местные власти распорядились возвести масштабные морские заграждения, чтобы удержать её подальше от пловцов. Об этом пишет Daily Mail.

Участились сообщения о нападениях рыбы на людей

Рыба-фугу обитает в Средиземном море с 2003 года. Однако в последние годы их популяция стремительно выросла, в частности на популярном курорте Родос. Теперь этот агрессивный инвазивный вид можно встретить даже на западе, в Италии и Испании.

Издание сообщает, что отдыхающие уже на себе испытали серьезные укусы, нанесенные фугу. Так, на прошлой неделе пожилой женщине накладывали швы после того, как одна из этих рыб неожиданно набросилась на нее в Варкизе, недалеко от Афин.

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Распространение этого вида также ощутили на себе кипрские рыболовы. Их улов и сети неоднократно подвергались нападениям агрессивной рыбы, что приводило к значительным убыткам.

Рыбу фугу все чаще замечают в водах Средиземного моря Фото: Shutterstock

Учёные отмечают, что обычно этот вид обитает в Индийском океане. Однако он мог проникнуть в Средиземное море, следуя за потеплением воды и проплыв через Суэцкий канал из Красного моря.

В настоящее время в некоторых бухтах вдоль побережья Эвии, второго по величине острова Греции, уже установлено 2,5 километра плавучего заграждения, чтобы предотвратить нападения агрессивных рыб на людей.

Людям будут платить за вылов опасной рыбы

Издание Bloomberg сообщает, что правительство Греции также запустило пилотную программу, в рамках которой рыбакам будут выплачивать 5,33 евро за каждый килограмм выловленной опасной рыбы. На данный момент правительство выделило на реализацию программы 1,5 миллиона евро, чтобы стимулировать вылов этого вида.

СМИ отмечает, что это первый подобный случай в истории, когда Греция решается на введение таких мер в ответ на угрозы, вызванные изменением климата и появлением опасного чужеродного вида.

Напомним, ранее издание IFLScience рассказывало о том, как люди умирают, попробовав фугу.

Кроме того, ранее газета The New York Times сообщала о том, как мужчина скончался после приготовления рыбы фугу.