Ядовитая рыба фугу добралась до берегов Украины: чем она опасна

Серебристый тетраодон относится к семейству скелезубых рыб, содержащих смертельный яд тетродотоксин. До недавнего времени эта рыба обитала только в Индо-Тихоокеанском регионе, но сейчас уже попала в Чёрное море и встречается у берегов Украины.

В Японии некоторые виды тетраодонов употребляют в пищу, но только после тщательной обработки. Там рыба-фугу считается опасным и очень дорогим деликатесом. Но сейчас фугу уже обитает не только в Тихом океане, но и угрожает Европе, в том числе и Украине. Фокус собрал всю известную информацию.

О токсичном пришельце в Чёрном море — серебристом тетраодоне — предупреждала Государственная экологическая инспекция Юго-Западного региона ещё в 2025 году.

"Он выглядит экзотично, умеет раздуваться как шар, но это ещё не самое страшное. Серебристый тетраодон (Lagocephalus sceleratus), или рыба-шар, — смертельно ядовитый инвазивный вид, который уже встречается в акватории Черного моря", — сообщили в инспекции.

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Этот тропический хищник раньше обитал только в Индо-Тихоокеанском регионе, но благодаря Суэцкому каналу проник в Средиземное, а впоследствии — и в Чёрное море.

Первые упоминания о тетраодоне в Чёрном море у украинских берегов появились ещё в 2014 году.

Почему серебристый тетраодон так опасен — что известно о рыбе-фугу

Эта рыба содержит тетродотоксин — страшный яд, поражающий нервную систему. Даже крошечная доза может привести к смерти при употреблении. Противоядия не существует.

Кроме того, у серебристого тетраодона очень крепкие челюсти, с помощью которых он разгрызает сети, улов и даже древесину. Он является хищником и питается моллюсками, рыбой и ракообразными, вытесняя местные виды.

Вследствие его распространения в Средиземном море рыбаки несут значительные экономические убытки. Так, в Греции люди теперь устанавливают защитные сооружения, чтобы просто купаться в Эвбейском заливе, который отделяет Эвию от материковой Греции. Греческий Красный Крест в июне выпустил предупреждение для населения, советуя гражданам обращаться за неотложной медицинской помощью в случае укуса этой рыбы, поскольку её "клювообразные челюсти" могут вызвать серьёзные раны и сильное кровотечение.

Первыми, кто сообщил о том, что несъедобный вредитель уничтожил их улов и сети, стали рыбаки на Кипре. В 2024 году кипрские власти ввели финансовые стимулы для пресечения распространения этого вида. В результате из прибрежных вод было выловлено более 103 тонн этого инвазивного вида. Но в Греции настроены пессимистично.

Сотрудница рыбохозяйственного управления острова Эвия Екатерина Георгиу объяснила распространение этого вида его "превосходной адаптивностью" и отметила, что появление рыбы-фугу в Европе — это не временное явление, а новая реальность, которую нельзя игнорировать.

В Греции рыбу фугу вылавливают и утилизируют тоннами, но это не помогает Фото: Соцсети

В Греции сейчас рыбакам предлагают вылавливать рыбу фугу и сдавать её на утилизацию по 5,33 евро за каждый килограмм. Затем этого ядовитого хищника сжигают.

Также рыбу-фугу зафиксировали в Турции: там она откусила ребенку палец. И в России, в 7000 км от Украины. В Приморье жалуются, что токсичный пришелец массово выбрасывается на берег, повреждает сети и уничтожает местную фауну.

Рыба фугу становится инвазивным видом по всему миру Фото: Соцсети Рыба фугу в России Фото: Соцсети

Что касается Украины, то экологи предупреждают, что из-за потепления климата этот вид может расширить свой ареал в Чёрном море, что представляет угрозу для биоразнообразия, мелкого рыболовства и здоровья людей. И предупреждают, что о появлении фугу необходимо обязательно сообщать в Государственную инспекцию.

Напомним, что в Бразилии мужчина скончался после того, как приготовил и съел рыбу фугу. Он пробыл в больнице почти месяц, но врачи так и не смогли ему помочь.

Между тем в водоемах Киева активно распространяется солнечный окунь, которого рыбаки называют "окунем-пираньей". Учёные предупреждают, что этот инвазивный вид поедает икру и мальков других рыб и может вытеснять местные виды.