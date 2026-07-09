"Окунь-пиранья" захватывает водоемы Киева: ученые бьют тревогу из-за угрозы, что известно

В водоемах Киева активно распространяется солнечный окунь, которого рыбаки называют "окунем-пираньей". Ученые предупреждают, что этот инвазивный вид поедает икру и мальков других рыб и может вытеснять местные виды.

Об этом сообщило издание Big Kyiv.

Рыбаки обратили внимание на появление этой рыбы в озере Вербное на Оболони, а впоследствии выяснилось, что она обитает и в других водоемах Киева. По словам сотрудников КП "Плесо", солнечный окунь быстро размножается.

Научный сотрудник Галицкого национального природного парка Александра Бучко пояснила, что солнечный окунь попал в Украину в результате искусственной интродукции из Северной Америки.

"Человек умышленно или случайно перенес этот вид из его естественного ареала обитания в Украину, чем нанёс непоправимый ущерб экосистеме наших водоёмов", — сказала она.

По её словам, сначала рыба появилась в Крыму и Донецкой области, после чего распространилась по рекам, озерам и прудам.

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Исследовательница отметила, что наибольшую угрозу солнечный окунь представляет для ершей, обычных окуней, судаков и щук. Он поедает икру и мальков других видов, быстро достигает половой зрелости и создает неестественную конкуренцию.

"Там, куда добрался этот "царь", количество местных хищников значительно сокращается", — подчеркнула Бучко.

В то же время киевский рыбак Александр Мирзаев рассказал, что поймал солнечного окуня вместе с обычным окунем, подлящем, красноперкой и плоткой. Он усомнился, что рыба с небольшим ртом способна вытеснять другие виды, однако ученые отмечают, что взрослые особи могут вырастать до 30 сантиметров, а рекордный размер достигает 41 сантиметра.

Эксперты отмечают, что полностью искоренить солнечного окуня из водоемов невозможно. Единственным способом сдержать его численность называют активный отлов, хотя специальных методов борьбы именно с этим видом пока нет.

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