На Каховском водохранилище заметили стаю пеликанов: они вернулись, несмотря на войну (видео)

Бойцы 128-й отдельной механизированной бригады "Дикое поле" заметили большую стаю пеликанов, вернувшихся на обмелевшее Каховское водохранилище. Птиц сняли с помощью дрона, который запечатлел около сотни особей. Часть пеликанов плескалась в мелких лужах, другие же ходили по растрескавшейся земле — по дну рукотворного водоема, которое россияне взорвали в 2023 году.

Операторы дронов 128-й ОМБр ВСУ стали свидетелями "невероятного", говорится в посте подразделения в социальной сети Instagram. Военные обратили внимание на пеликанов посреди водохранилища, которые вернулись, несмотря на попытки РФ нанести ущерб Украине и устроить "пустыню", говорится в сообщении.

Видео с пеликанами продолжительностью почти минуту появилось днем 7 июля. На нем видна стая птиц, которые спокойно занимаются своими делами. Тем временем в 128-й бригаде напомнили, как россияне устроили экоцид, взорвав водохранилище, но "Великий Луг восстанавливается".

"Жизнь возвращается туда, где враг оставил пустыню. Пеликаны на Каховском водохранилище", — говорится в лаконичном сообщении в сети.

Відео дня

Снимки с пеликанами набрали почти 200 лайков: люди радовались появлению пеликанов в Украине. Также отмечали опасность для птиц, которые могут погибнуть в результате ударов ВС РФ.

Дикие пеликаны — это птицы с размахом крыльев до трёх метров, которые в Украине обычно гнездятся в дельте Дуная, на Тузловских лиманах в Одесской области. Птицы весят до 14 кг и питаются рыбой: для этого используют клюв особой формы с кожаным мешком, который растягивается во время питания. Украинские специалисты зафиксировали два вида пеликанов — розовый пеликан и кудрявый пеликан: видео 128 ОМБр не позволяет установить, кого именно заметили на водохранилище. Между тем их заметили еще летом 2025 года, сообщило СМИ "Телеграф". Местный житель снял на видео стаю птиц, которые нашли мелководье, необходимое им для жизни. СМИ отметило, что речь идет о стае розовых пеликанов, которые занесены в Красную книгу и обычно гнездятся на юге Украины.

Каховское водохранилище — подробности

Издание "Фокус" рассказало о ситуации на Каховском водохранилище, сложившейся на третий год после подрыва Каховской плотины 6 июня 2023 года. Эксперт по экологической безопасности и руководитель лаборатории "Довкола" Максим Сорока рассказал УНИАН об изменениях, произошедших за это время. По словам эколога, напрасно надеяться, что после экоцида, устроенного россиянами, восстановятся Великий Луг и Днепровские поймы, затопленные во время строительства Каховской ГЭС во времена СССР. Сорока пояснил, что после схода воды на дне водохранилища появился "перволес" из ив и тополей: то есть не будет болотистых лугов, которые когда-то были на этой территории. В то же время эколог отметил, что ситуация может измениться в случае засухи, а в целом трансформация будет происходить в течение 10–15 лет.

Каховское водохранилище — последствия подрыва, совершенного россиянами

Между тем три года назад, 6 июня 2023 года, российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС. В результате этого вылилась вода объемом 18 куб. км и затопила населенные пункты вниз по течению Днепра: погибли сотни людей на оккупированной территории Херсонской области.

Напоминаем, что в апреле 2026 года эколог Валентин Щербина рассказал, каким станет Каховское водохранилище через несколько лет.