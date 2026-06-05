Подрыв Каховской ГЭС: как за три года изменилась экосистема и восстановят ли Великий Луг, — СМИ

В результате подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции, который Российская Федерации совершила три года назад, не восстановятся Днепровские плавни и Великий Луг, рассказал эколог. Вместо разнотравья, которое соседствовало с влаголюбивыми деревьями и кустами, вскоре образуются ивово-тополевые леса.

Из-за активных боевых действий ученые могут только дистанционно изучать последствия подрыва Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища, отметил эксперт по экологической безопасности и руководитель лаборатории "Довкола" Максим Сорока в интервью медиа УНИАН. Из-за преступления ВС РФ вода затопила 80 населенных пунктов, Украина понесла убытки на 14 млрд долл. Между тем в местности, которая 70 лет была дном водохранилища, постепенно выстраивается новая экосистема. На экосистему влияют весенние наводнения, инвазивная и местная растительность, которая "заполняет пустоту". Среди прочего, появились краснокнижные растения и впервые за много лет заметили осетров, которые плавали неподалеку от Энергодара.

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Подрыв Каховской ГЭС — репортаж "Суспільного" о ситуации летом 2026 года

Эколог также напомнил, что в первые месяцы после схода воды на дне открылись слои ядовитых веществ, которые, как опасались, могли навредить людям и природе. Через три года соединения серы, азота и фосфора окислились, и вода снесла остатки вниз в Черное море.

"Ситуация со вторичным загрязнением в целом стабилизировалась", — пояснил Сорока.

Подрыв Каховской ГЭС — растительность на дне Каховского водохранилища Фото: Суспільне

На берегах Днепра восстанавливаются плавни, на прежнем дне, покрытом осадком из питательных веществ, видят "взрыв" растений. Впрочем, по мнению эколога, Великий Луг, который здесь был до появления водохранилища, не восстановится. Причина такой ситуации — пространство заполнилось "перволесом" из ив и тополей. Плавни могли бы восстановиться, если бы, например, произошла бы засуха или "Укргидроэнерго" искусственно бы ограничило уровень воды на каскадах Днепра. Ближайшие 10-15 лет берега водохранилища будут меняться: какими они станут, не ясно, но это точно не будут плавни, как сотня лет назад.

"Если нынешние тенденции будут продолжаться, в течение следующих 10-15 лет будет продолжаться активная трансформация. Со временем эта экосистема превратится в нечто новое, абсолютно уникальное как для Украины, так и для всего мира", — сказал эколог.

Подрыв Каховской ГЭС — деревья на дне Каховского водохранилища Фото: Суспільне

В материале также затронули вопрос негативных последствий подрыва ГЭС. Сорока объяснил, что из-за потери такого количества воды и снижения уровня грунтовых вод пострадали сельскохозяйственные угодья. С другой стороны, пока идет война и люди выехали с этих территорий, то минимальные водные потребности закрываются. Еще одна проблема — высокая минерализация, добавил эксперт.

"Однако стратегически проблема питьевой воды так и не решена", — уточнил Сорока, подтвердив, что люди получают воду благодаря двум новым водопроводам, но ее хватает только для хозяйственно-бытовых нужд.

Подрыв Каховской ГЭС — снаряды на дне Каховского водохранилища Фото: Суспільне

Подрыв Каховской ГЭС — детали

Подрыв Каховской ГЭС произошел три года назад, 6 июня 2023 года. Событие в 2:50 зафиксировала сейсмологические станции в Норвегии (NORSAR), зафиксировав землетрясение мощностью 1,5-2,0 по шкале Рихтера. Согласно данным расследования, взрывчатку заложили российские военные 205-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. В результате взрыва полностью разрушился машинный зал и обвалились пролеты дамбы Каховского водохранилища.

Вода хлынула вниз по течению Днепра: в населенных пунктах уровень воды поднялся на высоту до 5 м, затопило дома и поля. На российской стороне Херсонской области людей не спасали, но до сих пор не известно количество погибших. В течение недели стекала вода Каховского водохранилища объемом 18,2 куб. км. В итоге осталось 30% объема и объявилось дно, которое ранее было Великим Лугом

Отметим, в течение российско-украинской войны ВС РФ взрывали и другие водохранилища и дамбы на территории Украины. Один из таких случаев произошел в ноябре 2024 года. Как сообщили военные, россияне взорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища и после этого уровень воды в реке Волчьей поднялся на 1 м. В апреле того же года ВС РФ угрожали Карловской плотине: хотели ее захватить, чтобы продвинуться дальше на север.

Напоминаем, 4 июня появился комментарий президента РФ относительно сверхмощной ракеты "Орешник", которая ударила между гаражами в Белой Церкви. Между тем аналитики Defense Express оценили мощность удара в прямых попаданиях "Шахедов".