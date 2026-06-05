Підрив Каховської ГЕС: як за три роки змінилась екосистема та чи відновлять Великий Луг, — ЗМІ

Внаслідок підриву дамби Каховської гідроелектростанції, який Російська Федерації вчинила три роки тому, не відновляться Дніпровські плавні та Великий Луг, розповів еколог. Замість різнотрав'я, яке сусідило з вологолюбними деревами та кущами, незабаром утворяться вербово-тополеві ліси.

Через активні бойові дії науковці можуть лише дистанційно вивчати наслідки підриву Каховської ГЕС та обміління Каховського водосховища, зауважив експерт з екологічної безпеки та керівника лабораторії "Довкола" Максим Сорока в інтерв'ю медіа УНІАН. Через злочин ЗС РФ вода затопила 80 населених пунктів, Україна зазнала збитків на 14 млрд дол. Тим часом у місцевості, яка 70 років була дном водосховища, поступово вибудовується нова екосистема. На екосистему впливають весняні повені, інвазивна та місцева рослинність, яка "заповнює порожнечу". Серед іншого, з'явились червонокнижні рослини й вперше за багато років помітили осетрів, які плавали неподалік від Енергодара.

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Еколог також нагадав, що у перші місяці після сходження води на дні відкрились шари отруйних речовин, які, як побоювались, могли зашкодити людям та природі. Через три роки сполуки сірки, азоту та фосфору окислились, і вода знесла залишки вниз у Чорне море.

"Ситуація із вторинним забрудненням загалом стабілізувалася", — пояснив Сорока.

Підрив Каховської ГЕС — рослинність на дні Каховського водосховища Фото: Суспільне

На берегах Дніпра відновлюються плавні, на колишньому дні, вкритому осадом з поживних речовин, бачать "вибух" рослин. Втім, на думку еколога, Великий Луг, який тут був до появи водосховища, не відновиться. Причина такої ситуації — простір заповнився "першолісом" з верб та тополь. Плавні могли б відновитись, якби, наприклад, сталася б посуха або "Укргідроенерго" штучно б обмежило рівень води на каскадах Дніпра. Найближчі 10-15 років береги водосховища мінятимуться: якими вони стануть, не ясно, але це точно не будуть плавні, як сотня років тому.

"Якщо нинішні тенденції будуть продовжуватися, упродовж наступних 10-15 років триватиме активна трансформація. З часом ця екосистема перетвориться на щось нове, абсолютно унікальне як для України, так і для всього світу", — сказав еколог.

Підрив Каховської ГЕС — дерева на дні Каховського водосховища Фото: Суспільне

У матеріалі також зачепили питання негативних наслідків підриву ГЕС. Сорока пояснив, що через втрату такої кількості води та зниження рівня ґрунтових вод постраждали сільськогосподарські угіддя. З іншого боку, поки триває війна і люди виїхали з цих територій, то мінімальні водні потреби закриваються. Ще одна проблема — висока мінералізація, додав експерт.

"Проте стратегічно проблему питної води так і не розв’язано", — уточнив Сорока, підтвердивши, що люди отримують воду завдяки двом новим водогонам, але її вистачає лише для господарсько-побутових потреб.

Підрив Каховської ГЕС — снаряди на дні Каховського водосховища Фото: Суспільне

Підрив Каховської ГЕС — деталі

Підрив Каховської ГЕС стався три роки тому, 6 червня 2023 року. Подію о 2:50 зафіксувала сейсмологічні станції у Норвегії (NORSAR), зафіксувавши землетрус потужності 1,5-2,0 за шкалою Ріхтер. Згідно з даними розслідування, вибухівку заклали російські військові 205-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Внаслідок вибуху повністю зруйнувалась машинна зала й обвалились прольоти дамби Каховського водосховища.

Вода ринула вниз по течії Дніпра: у населених пунктах рівень води піднявся на висоту до 5 м, затопило будинки та поля. На російському боці Херсонської області людей не рятували, але досі не відома кількість загиблих. Протягом тижня стікала вода Каховського водосховища об'ємом 18,2 куб. км. В підсумку залишилось 30% об'єму та оголосилось дно, яке раніше було Великим Лугом

Зазначимо, протягом російсько-української війни ЗС РФ підривали й інші водосховища й дамби на території України. Один з таких випадків сталась у листопаді 2024 року. Як повідомили військові, росіяни підірвали Тернівську дамбу Курахівського водосховища і після цього рівень води у річці Вовчій піднявся на 1 м. У квітні того ж року ЗС РФ загрожували Карлівській греблі: хотіли її захопити, щоб просунутись далі на північ.

Нагадуємо, 4 червня з'явився коментар президента РФ щодо надпотужної ракети "Орешник", яка вдарила між гаражами у Білій Церкві. Тим часом аналітики Defense Express оцінили потужність удару у прямих влучаннях "Шахедів".