Вже вибухають: через підрив Каховської ГЕС міни виносить на берег (відео)

За інформацією ДССТ, мінні загородження ЗС РФ внаслідок руху води зрушили і опинилися в зонах підтоплення.

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Місцеве населення у Новій Каховці та найближчих околицях закликають бути обережними у зв'язку з тим, що у зонах підтоплення можуть опинитися ворожі міни, які зносить вода. Про це у вівторок, 6 червня, повідомляє офіційна пресслужба Державної спеціальної служби транспорту.

Ситуація, що склалася внаслідок техногенної катастрофи, спричиненої внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, наразі викликається Державною спеціальною службою транспорту.

У зв'язку з цим служба закликає місцевих жителів бути особливо обережними, оскільки більшість мінних загороджень опинилися в зоні підтоплення.

"Своїми діями Росія скоїла військовий злочин, адже греблі – це об'єкти, захищені законами воєнного часу та Женевською конвенцією", — зазначено у повідомленні відомства.

Руйнування окупантами Каховської ГЕС 6 червня

Вранці близько 06:00 російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції на Херсонщині. У регіоні розпочалася евакуація з потенційно небезпечних районів, оскільки під загрозою затоплення опинилися 80 населених пунктів.

Співробітники "Енергоатому" повідомили, що підрив дамби у Каховці є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС, оскільки саме звідти надходить вода, яка забезпечує роботу станції. Також представники "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню.

Відомо, що за кілька годин після підриву в тимчасово окупованій Керчі виникли серйозні проблеми з водопостачанням через порушення роботи дамби Каховської ГЕС.

Фокус зібрав всю інформацію про підрив Каховської ГЕС та розповів, до яких наслідків може призвести техногенна катастрофа на Херсонщині.