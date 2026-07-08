На Каховському водосховищі помітили зграю пеліканів: повернулись попри війну (відео)

Бійці 128 окремої механізованої бригади "Дике поле" помітили велику зграю пеліканів, які повернулись на обміліле Каховське водосховище. Птахів зафіксували за допомогою дрона, який зафільмував близько сотні особин. Частина пеліканів хлюпалась у мілких калюжах, інші ж ходили по потрісканій землі, — по дну рукотворної водойми, яку росіяни підірвали у 2023 році.

Оператори дронів 128 ОМБр ЗСУ побачили "неймовірне", ідеться у дописі підрозділу у соцмережі Instsgram. Військові звернули увагу на пеліканів посеред водосховища, які повернулись, попри намагання РФ завдати шкоди Україні та влаштувати "пустелю", ідеться у повідомленні.

Майже хвилинне відео з пеліканами з'явилось вдень 7 липня. Бачимо зграю птахів, які спокійно займають своїми справами. Тим часом у 128 бригада нагадали, як росіяни влаштували екоцид, підірвавши водосховище, але "Великий Луг відновлюється".

"Життя повертається туди, де ворог залишив пустелю. Пелікани на Каховському водосховищі", — ідеться у лаконічному повідомленні у мережі.

Відео дня

Кадри з пеліканами набрали майже 200 вподобайок: люди раділи появі пеліканів в Україні. Також зауважили про небезпеку для птахів, які можуть загинути через удари ЗС РФ.

Дикі пелікани — це птахи з розмахом крил до трьох метрів, які в Україні зазвичай селяться у дельті Дунаю, на Тузлівських лиманах в Одеській області. Птахи важать до 14 кг і харчуються рибою: для цього використовують особливої форми дзьоб зі шкіряним мішком, який розтягується під час харчування. Українські фахівці зафіксували два види пеліканів — рожевий пелікан та кучерявий пелікан: відео 128 ОМБр не дає можливості встановити, кого помітили на водосховищі. Тим часом їх помітили ще влітку 2025 року, повідомило медіа "Телеграф". Місцевий житель зафільмував зграю птахів, які відшукали мілководдя, яке їм необхідне для життя. Медіа зауважило, що ідеться про зграю рожевих пеліканів, які занесені у Червону книгу та зазвичай селяться на півдні України.

Каховське водосховище — деталі

Фокус писав про ситуацію на Каховському водосховищі, яка склалась на третій рік після підриву Каховської дамби 6 червня 2023 року. Експерт з екологічної безпеки та керівника лабораторії "Довкола" Максим Сорока розповів УНІАН про зміни, які відбулись протягом цього часу. Зі слів еколога, марно сподіватись, що після екоциду, влаштованого росіянами, відновиться Великий Луг та Дніпровські плавні, затоплені під час будівництва Каховської ГЕС за часів СРСР. Сорока пояснив, що після сходження води на дні водосховища з'явився "першоліс" з верб та тополь: тобто не буде болотистих лугів, які колись були на цій території. Водночас еколог зауважив, що ситуація може змінитись у випадку посухи, а в цілому трансформація відбуватиметься протягом 10-15 років.

Каховське водосховище — наслідки після підриву росіянами

Тим часом три роки тому, 6 червня 2023 року, російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС. Внаслідок цього зійшла вода об'ємом 18 куб. км та затопила населені пункти вниз за течією Дніпра: загинули сотні людей на окупованій території Херсонської області.

Нагадуємо, у квітні 2026 року еколог Валентин Щербина розповів, яким стане Каховське водосховище через кілька років.