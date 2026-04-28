Формируется новая экосистема: что станет с Каховским водохранилищем в будущем, — эксперт

Территория бывшего Каховского водохранилища без вмешательства человека уже лет через 5-10 изменится до неузнаваемости.

На его месте появится экосистема, которая исторически присуща этому региону, рассказал в беседе с УНИАН вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Валентин Щербина

По его мнению, не нужно восстанавливать водохранилище, застраивать или менять эту территорию. Уже сейчас природа берет свое. Ученый напомнил, что эта территория исторически являлась частью Большого Луга Запорожского — уникального природного комплекса с огромным экологическим значением, который выполнял климатообразующую, гидрологическую и биологическую функции для всего бассейна среднего и нижнего Днепра.

Он отличался плодородными землями, богатым животным миром, развитым земледелием, животноводством, пчеловодством, и по биологической продуктивности сравним с долиной Нила.

"И вот эта экосистема, благодаря своей гибкости, устойчивости, пластичности — это стандартные свойства экосистем, — восстанавливается. И на протяжении тысячелетий здесь было так. Что касается теперь — она ​​восстанавливается с первого дня после того, как волна прорыва прошла. И мы сейчас в режиме реального времени это наблюдаем, несмотря на войну", — подчеркнул Щербина.

Эколог констатирует, что эти территории исторически подвергались затоплениям и наводнениям, поэтому экосистема плавней приспособлена к резким изменениям уровня воды.

После разрушения дамбы и уничтожения Каховского водохранилища погибло немало рыбы, пострадали 85 рыбных хозяйств, в том числе завод в Херсоне по разведению осетра.

"Я прогнозирую, что именно потери маточного поголовья осетровых, которому нужен не один десяток лет, чтобы выйти на жизнеспособную популяцию, очень велики. Причем это виды из Красной книги Украины, и это наибольший удар по рыбным запасам и вообще по ихтиофауне. Другие виды рыб восстанавливаются быстрее", — рассказал собеседник издания.

Также прорыв дамбы привел к тому, что в нижнее течение Днепра и близлежащие морские акватории попала большая масса пресной воды, что сказалось на части фауны, которая привыкла к определенному уровню солености.

Как меняется территория бывшего Каховского водохранилища

Однако несмотря на печальную ситуацию, эти экосистемы обладают высоким потенциалом к восстановлению. Более того, для многих проходных видов рыб раскрытие природного русла Днепра даже создает благоприятные условия для миграции и нереста.

Не меньший стресс из-за уничтожения водохранилища испытали птицы, которые гнездились в плавнях Днепра, тем более что катастрофа как раз пришлась на период гнездования. Также эколог отмечает, что из-за прорыва дамбы могли исчезнуть несколько эндемичных видов, то есть существующих только в пределах конкретной территории и больше нигде в мире не встречаются.

В частности, говорит Щербина, есть основания полагать, что по меньшей мере два вида эндемических муравьев могли исчезнуть, поскольку их единственные известные среды обитания были полностью затоплены. То же касается слепака песчаного, значительная часть популяции которого была сосредоточена на Херсонщине и подверглась затоплению, эмуранчик Фальц-Фейна, мыши, отдельные виды пресмыкающихся, в частности гадюки и желтобрюх.

Более понятной картина потерь станет после детальных полевых исследований.

Однако все не так плохо. После ухода воды осталась плодородная почва, которая сейчас активно зарастает ивами, и уже сформировались заросли до 3-4 метров в высоту.

Щербина поясняет, что насаждения постепенно стабилизируют почву, предотвращают ее размывание и развеивание и создают основу для дальнейшего формирования новой природной среды. Идет восстановление природных экосистем.

"Впоследствии густые ивовые заросли начнут естественно разжижаться из-за конкуренции, и часть более слабых деревьев отпадет. Образуются открытые участки, куда будут попадать семена других пород — в частности тополя и осокора", — прогнозирует ученый.

По его словам, прогноз динамики и характера восстановления ландшафтов для правобережной и левобережной части территории существенно отличается в связи с особенностями строения ландшафтов, характером и площадью затопления.

Выше плотины сейчас самостоятельно восстанавливаются экосистемы Большого Луга Запорожского – плавные, пойменные леса, водно-болотные угодья.

"Если не вмешиваться, территория постепенно сама стабилизируется и за десятки лет превратится в сложную, самодостаточную природную систему. Скорость этого процесса зависит от того, будет ли там человеческое влияние, особенно — зарегулированность течения Днепра. Поэтому до завершения активных боевых действий и я так прогнозирую, что еще лет пять природными законами", — говорит эколог.

В конце концов лет через 50-100 затопленные и освобожденные от искусственного водоема территории постепенно вернутся к естественному состоянию свободнотекучей реки и близких к природным экосистемам речной долины.

"Увеличение речного стока, повышение скорости течения в будущем будет способствовать быстрому восстановлению и улучшению экологического режима Днепровско-Бугского лимана, активизирует течения в Черном море и оздоровит экосистему река-море в целом", — резюмирует Щербина.

Подрыв Каховской ГЭС — детали

Россия взорвала Каховскую ГЭС 6 июня 2023 года. В результате на несколько метров поднялся уровень воды в Днепре ниже города Каховка. Украинская власть и волонтеры спасали людей и животных, пострадавших от затопления. О количестве пострадавших на оккупированной части Херсонщины данных нет. Однако местные жители сообщили, что есть погибшие.

Через несколько дней после подрыва опустело Каховское водохранилище, построенное СССР 65 лет назад. При этом возникла угроза для Запорожской АЭС, поскольку обмелел охлаждающий водоем. Однако обмеление удалось остановить, а за уровнем следят работники МАГАТЭ. Специалисты "Гидроэнерго" начали работать над проектом восстановления плотины и водохранилища: это может произойти только после деоккупации.

Между тем в сети появился ряд фотографий и видео с водохранилища. На месте водоема появилась зелень, а на дне обнаружили древние казацкие лодки.

В марте 2024 года в сети опубликовали спутниковые фотографии бывшего Каховского водохранилища. На фотографиях видно, что пространство вокруг русла Днепра действительно заполнилось водой, которая пошла на территорию бывшего Великого Луга.

Напоминаем, 6 апреля в РФ прорвало дамбу возле города Орск, в результате чего отдельные дома затопило, начали эвакуацию и остановили местный нефтеперерабатывающий завод. Между тем эксперты проанализировали, какую угрозу несут удары ВС РФ по Днепровской ГЭС и Днестровской ГЭС.