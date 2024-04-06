В российском Орске дамбу прорвало еще в одном месте: объявлена экстренная эвакуация (видео)

В регионе продолжается эвакуация населения. Известно о более четырех тысячах подтопленных домов. Глава Кремля Владимир Путин поручил губернатору немедленно прибыть в Орск для ликвидации последствий.

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В российском Орске прорвало дамбу еще в одном месте из-за резкого повышения уровня воды в реке Урал. Об этом сообщает российский новостной телеграм-канал SHOT.

Второй район города оказался под угрозой затопления. Очевидцы сообщили, что плотину прорвало еще в одном месте, из-за чего вода быстрыми темпами прибывает в поселок Никель, где уже запустили сирену оповещения об эвакуации и чрезвычайном происшествии.

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Прорыв дамбы в Орске: ситуация стала критической, сотни домов ушли под воду (видео)

Как сообщают российские издания, местных жителей срочно эвакуируют из затопленной местности. Из самого Орска вывезли 1121 человека, в том числе 331 ребенка.

По состоянию на вечер 6 апреля 2024 известно о более четырех тысячах домов, которые полностью ушли под воду или частично подтоплены.

Тем временем президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно лететь в Орск для ликвидации последствий прорыва дамбы.

Что произошло в Оренбургской области РФ

5 апреля 2024 года из-за крупнейшего паводка в истории прорвало дамбу на реке Урал в городе Орск. Из-за масштабности чрезвычайной ситуации под угрозой оказались поселки Никель, Лесоторговое и Строителей и старый город самого Орска.

"Ситуация в городе ухудшается. Происходит выход воды на поверхность. Там, где проживают люди и стоят дома. На сегодня за несколько часов вода поднялась на 4 метра", — прокомментировал прорыв дамбы мэр Орска Василий Козупица.

Паводок в Орске Фото: Телеграф

Около 20 часов вечера 6 апреля (по киевскому времени) российское МЧС сообщило об еще одном прорыве насыпной дамбы в Орске.

Напомним, в Орске начали эвакуировать людей из-за чрезвычайной ситуации с прорывом дамбы.

Также Фокус писал о последствиях подрыва россиянами Каховской ГЭС в июне 2023 года.