У російському Орську дамбу прорвало ще в одному місці: оголошено екстрену евакуацію (відео)

У регіоні продовжується евакуація населення. Відомо про понад чотири тисячі підтоплених будинків. Глава Кремля Володимир Путін доручив губернатору негайно прибути до Орська для ліквідації наслідків.

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У російському Орську прорвало дамбу ще в одному місці через різке підвищення рівня води в річці Урал. Про це повідомляє російський новинний телеграм-канал SHOT.

Другий район міста опинився під загрозою затоплення. Очевидці повідомили, що греблю прорвало ще в одному місці, через що вода швидкими темпами прибуває до селища Нікель, де вже запустили сирену оповіщення про евакуацію та надзвичайну подію.

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Прорив дамби в Орську: ситуація стала критичною, сотні будинків пішли під воду (відео)

Як повідомляють російські видання, місцевих мешканців терміново евакуюють із затопленої місцевості. Із самого Орська вивезли 1121 людину, зокрема 331 дитину.

Станом на вечір 6 квітня 2024 відомо про понад чотири тисячі будинків, які повністю пішли під воду або частково підтоплені.

Тим часом президент РФ Володимир Путін доручив голові МНС Олександру Куренкову терміново летіти до Орська для ліквідації наслідків прориву дамби.

Що сталося в Оренбурзькій області РФ

5 квітня 2024 через найбільший паводок в історії прорвало дамбу на річці Урал в місті Орськ. Через масштабність надзвичайної ситуації під загрозою опинилися селища Нікель, Лісоторгове і Будівельників та старе місто самого Орська.

"Ситуація в місті погіршується. Відбувається вихід води на поверхню. Там, де проживають люди та стоять будинки. На сьогодні за кілька годин вода піднялася на 4 метри", — прокоментував прорив дамби мер Орська Василь Козупиця.

Паводок в Орську Фото: Телеграф

Близько 20 години вечора 6 квітня (за київським часом) російське МНС повідомило про ще один прорив насипної дамби в Орську.

Нагадаємо, в Орську почали евакуйовувати людей через надзвичайну ситуацію з проривом дамби.

Також Фокус писав про наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС у червні 2023 року.