"Окунь-піранья" захоплює водойми Києва: вчені б'ють на сполох через загрозу, що відомо

У водоймах Києва активно поширюється сонячний окунь, якого рибалки називають "окунем-піраньєю". Науковці попереджають, що цей інвазивний вид поїдає ікру та мальків інших риб і може витісняти місцеві види.

Про це повідомило видання Big Kyiv.

Рибалки звернули увагу на появу цієї риби в озері Вербне на Оболоні, а згодом з'ясувалося, що вона мешкає й в інших водоймах Києва. За словами співробітників КП "Плесо", сонячний окунь швидко розмножується.

Наукова співробітниця Галицького національного природного парку Олександра Бучко пояснила, що сонячний окунь потрапив в Україну внаслідок штучної інтродукції з Північної Америки.

"Людина навмисно або випадково перемістила цей вид зі свого природного ареалу до України, чим завдала непоправної шкоди екосистемі наших водойм", — сказала вона.

За її словами, спочатку риба з'явилася в Криму та Донецькій області, після чого поширилася річками, озерами й ставками.

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Дослідниця зазначила, що найбільшу загрозу сонячний окунь становить для йоржів, звичайних окунів, судаків і щук. Він поїдає ікру та мальків інших видів, швидко досягає статевої зрілості й створює неприродну конкуренцію.

"Там, куди дістався цей царьок, кількість аборигенних хижаків серйозно зменшується", — наголосила Бучко.

Водночас київський рибалка Олександр Мірзаєв розповів, що впіймав сонячного окуня разом зі звичайним окунем, підлящем, червонопіркою та пліткою. Він засумнівався, що риба з невеликим ротом здатна витісняти інші види, однак науковці зазначають, що дорослі особини можуть виростати до 30 сантиметрів, а рекордний розмір сягає 41 сантиметра.

Фахівці зазначають, що повністю вивести сонячного окуня з водойм неможливо. Єдиним способом стримати його чисельність називають активний вилов, хоча спеціальних методів боротьби саме з цим видом наразі немає.

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