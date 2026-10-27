Монстр завдовжки 2,92 метра з глибин водосховища: рибалка зловив найдовшого сома у світі

У польському місті Рибник німець витягнув з води найдовшого сома у світі.

34-річний Олівер Шефер з Мехерніх-Каллмута зловив гігантську рибу на турнірі з ловлі хижаків у Польщі, пише видання Bild.

Офіційна довжина рибини — 2,92 метра. Пійманий сом вже побив світовий рекорд.

Олівер та його друг-рибалка з Нідерландів 31-річний Кевін Кремерс вирушили до Польщі, щоб піймати величезну рибу. Адже там є водосховище, що розташоване поруч із вугільною електростанцією, де водиться особливо велика риба.

"Вода використовується для охолодження, а потім теплою скидається назад в озеро. Тож риба активніше харчується в теплішій воді, короп, сом і судак ростуть набагато швидше", – пояснює Шефер.

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Сімдесят команд зі 150 рибалок з усієї Європи змагалися у дводенному турнірі, де умови були складними.

Як рибалка зловив гігантського сома

Олівер закинув свою спеціальну вудку для лову сома і невдовзі риба клюнула на наживку.

"З мого досвіду я одразу зрозумів: це величезна риба. Але ми побачили, наскільки вона велика насправді, лише коли вона вперше виринула на поверхню", – розповідає рибалка.

Боротьба тривала понад 30 хвилин. Поки Кевін Кремерс керував човном проти вітру, Олівер намагався тримати рибу під контролем.

"Ми використовуємо гумову приманку. Хижа риба думає, що там плаває щось живе, і клює", — пояснює Олевер Шефер.

На березі журі виміряло улов.

"Потім прийшов результат: 292 сантиметри. Тільки тоді ми зрозуміли, що побили світовий рекорд ", — каже він.

Також стало відомо, що пійманий сом — це той самий сом, якого минулого року зловили, як світового рекордсмена. Але з того часу він став значно сильнішим, але не довшим.

Тож після вимірювання сома якомога швидше відпустили назад у воду.

Нагадаємо, що у Мельбурні рибалка піймав найбільшу рибину у своєму житті та встановив новий рекорд у світі.

Також біля узбережжя Криту рибалка витягнув з води рибу завдовжки приблизно 50 сантиметрів, яка є одним із найнебезпечніших видів Середземномор'я, адже вона має потужні щелепи та є дуже отруйною.