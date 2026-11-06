Гігант з дна озера: чоловік піймав коропа вагою 52 кг на ім'я Анджеліна

32-річний рибалка Еш Хегарті встановив новий світовий рекорд, піймавши коропа, що важить 52 кілограми.

Чоловік пімай рибу, яку ледве зміг підняти, в угорському місті Немешвіта, пише видання Bild.

Рибалка Еш Хегарті був біля води зі своїм братом Найджелом, коли піймав величезну рибу.

"Я просто звичайний 32-річний хлопець з Блекберна в Англії, який любить риболовлю більше за все", — каже він.

Двоє рибалок провели кілька днів на озері Євро-Аква біля озера Балатон в Угорщині. Воно відоме серед рибалок, адже там водиться величезна риба. Ще в листопаді 2018 року там було спіймано коропа вагою 51,2 кілограма. Але новий гігант важчий на 800 грамів.

Повідомляються, що 32-річний рибалка кілька днів ловив великих коропів. Він приманював гігантських коропів спеціальними короповими приманками, які називаються бойлами. А також використовував шість вудок.

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Англієць спіймав коропа вагою 52 кг і встановив новий рекорд Фото: Скриншот

У той час, коли він вирішив відпочити кілька годин, спрацював електронний сигналізатор клювання. Еш кинувся до вудки, схопив її та відчув величезний опір на іншому кінці. Як тільки він взяв коропа під контроль і провів його через підсак на березі, він крикнув другу та попросив допомогти.

Що рибалка зробив з рибою

Зробивши фотографії та зваживши рибу, рибалка обережно випустив її назад у воду. Короп-рекордсмен вже був відомий в озері з попередніх уловів і навіть має ім'я: Анджеліна.

І хоча улов чоловіка був величезним, Еш Хегарті навряд чи отримає офіційний світовий рекорд від Міжнародної асоціації мисливської риби. Бо озеро Euro-Aqua є приватним "платним озером", де стягується плата. А такі улови також часто викликають суперечки серед рибалок. Але для Еша Хегарті це не мало значення.

Нагадаємо, що у польському місті Рибник німець витягнув з води найдовшого сома у світі.

Також у Мельбурні рибалка піймав найбільшу рибину у своєму житті та встановив новий рекорд у світі.