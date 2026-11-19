У шотландському місті Обан 11-річний Еван Грант витягнув з води 97-кілограмового ската.

Гігантський скат клюнув під час риболовлі з батьком Стівом та гідом Майклом Ханною, пише Bild.

Розміри морського жителя сягають 1,93 на 1,68 метра, а вага становить приблизно 97 кілограмів. До того рекордсменом був скат, що важив близько 76,8 кілограма.

За даними Daily Mail, улов Евана, ймовірно, є одним з найбільших, що коли-небудь зробили діти. Але національного рекорду для юних рибалок у Британії не існує.

Одинадцятирічний хлопчик боровся з величезним скатом більше години, перш ніж нарешті витягнув його в Обані, Шотландія.

"Еван закинув свою нову вудку. Ми чекали близько 40 хвилин, а потім його котушка почала активно крутитися. Еван був у повному захваті після цього, хоча в нього боліли руки. Він мужньо боровся і ніколи не здавався. Це було велике досягнення для такого юного хлопчика", — розповіла гід Майкл Ханна.

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Зловивши ската, рибалки обережно зняли його з гачка, зробили кілька фотографій, а потім відпустили у море.

На фото одинадцятирічний Еван виглядав майже крихітним поруч із велетенським скатом.

Нагадаємо, що 32-річний рибалка Еш Хегарті встановив новий світовий рекорд, піймавши коропа, що важить 52 кілограми. Чоловік піймав рибу, яку ледве зміг підняти, в угорському місті Немешвіта.

Також у Мельбурні рибалка піймав найбільшу рибину у своєму житті та встановив новий рекорд у світі. О 9 ранку Кейсі Паркінсон чекав на свою рибу у човні на річці Мюррей зі спеціальною приманкою від з бахромою, що імітує рухи маленької риби.