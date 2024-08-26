Охранник погибшего миллионера Майка Линча дал ему последнюю клятву

Охранник вспоминает погибшего работодателя как очень отзывчивого человека, который с уважением относился к своим сотрудникам.

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Роло Ино, охранник Майка Линча, который обеспечивал его безопасность в Сан-Франциско, где год слушалось дело о совершении британским миллионером крупного мошенничества, связанного с продажей софтверного гиганта Autonomy за 8,64 млрд фунтов стерлингов американской компании Hewlett Packard, почтил память работодателя и его 18-летней дочери Ханны. Они погибли на яхте Bayesian у берегов Палермо 19 августа, пишет The Telegraf.

По словам Ино, ему выпала привилегия стать не просто охранником, а "почти членом семьи" Линча, пока тот находился под стражей в США.

"Как агент по защите руководителей, правило номер один простое: никогда не приближаться к директору. Они не твои друзья, они клиенты, и отношения строго профессиональные. Но с Майком это не прошло, и для меня это правило быстро растворилось", – поведал Роло.

Он рассказал, как сопровождал Линча и его дочерей, Ханну и Эсме, на обед. Когда он собирался подождать их за дверью, миллионер пригласил его за стол.

"Когда я колебался, не желая прерывать их семейное времяпрепровождение, он настоял, сказав: "Роло, хочешь, чтобы я сказал моим прекрасным дочерям, что крутой и красивый охранник, бывший морской пехотинец, не хотел сидеть с нами, потому что он был запуган ими?" Как я мог сказать "нет"? Итак, я присоединился к ним, сел в дальнем конце стола, чувствуя себя не в своей тарелке, но постепенно осознавая, насколько они все искренние и любящие", – вспоминает он.

Роло Ино

Год, который Ино провел с Майком, позволил ему "лично ощутить его любящее и заботливое сердце". Охранник добавил, что за это время их команда стала больше похожей на семью.

Он описал их совместное времяпрепровождение в Равелло, Италия, в начале этого месяца, назвав его одним из своих "самых дорогих воспоминаний", добавив: "Глядя на потрясающее побережье Амальфи, Майк подошел ко мне и сказал: "Роло, я чувствую себя намного лучше, зная, что ты всегда будешь моей семьей".

Теперь своим долгом Игно считает позаботиться о вдове и младшей дочери погибшего техномагната.

"Майк, если ты слышишь, я всегда буду твоей спиной. Я всегда буду рядом с Анджелой и Эсме", – поклялся он.

Роло также сказал много теплых слов о Ханне, подчеркнув, что он и его семья будут скучать по прекрасной улыбке, любящей душе и успокаивающему присутствию девушки.

"Я не знаю, во что верят все, но я верю, что Майк и Ханна проснулись в гораздо лучшем месте. Пока мы не увидимся снова. Ханна, позаботься о своем папе там, наверху, ради меня. Здесь внизу у меня твоя мама и сестра", – сказал бодигард.

Сейчас итальянские и британские следователи изучают детали катастрофы, которая привела к гибели семи людей. Капитан судна Джеймс Катфилд проходит подозреваемым по делу о кораблекрушении и непредумышленном убийстве.

Ранее Фокус писал, что тело Ханны Линч нашли последним.