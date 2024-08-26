Охоронець загиблого мільйонера Майка Лінча дав йому останню клятву

Бодигард Роло Іно згадує загиблого роботодавця як дуже чуйну людину, яка з повагою ставилася до своїх співробітників.

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Роло Іно, охоронець Майка Лінча, який забезпечував його безпеку в Сан-Франциско, де рік слухали справу про вчинення британським мільйонером великого шахрайства, пов'язаного з продажем софтверного гіганта Autonomy за 8,64 млрд фунтів стерлінгів американській компанії Hewlett Packard, вшанував пам'ять роботодавця і його 18-річної доньки Ганни. Вони загинули на яхті Bayesian біля берегів Палермо 19 серпня, пише The Telegraf.

За словами Іно, йому випав привілей стати не просто охоронцем, а "майже членом сім'ї" Лінча, поки той перебував під вартою в США.

"Як агент із захисту керівників, правило номер один просте: ніколи не наближатися до директора. Вони не твої друзі, вони клієнти, і стосунки суворо професійні. Але з Майком це не пройшло, і для мене це правило швидко розчинилося", — повідав Роло.

Він розповів, як супроводжував Лінча і його доньок, Ханну і Есме, на обід. Коли він збирався почекати їх за дверима, мільйонер запросив його за стіл.

"Коли я вагався, не бажаючи переривати їхнє сімейне проведення часу, він наполіг, сказавши: "Роло, хочеш, щоб я сказав моїм прекрасним дочкам, що крутий і красивий охоронець, колишній морський піхотинець, не хотів сидіти з нами, тому що він був заляканий ними?" Як я міг сказати "ні"? Отже, я приєднався до них, сів у дальньому кінці столу, почуваючись не у своїй тарілці, але поступово усвідомлюючи, наскільки вони всі щирі та люблячі", — згадує він.

Роло Іно

Рік, який Іно провів із Майком, дав йому змогу "особисто відчути його любляче і турботливе серце". Охоронець додав, що за цей час їхня команда стала більше схожою на сім'ю.

Він описав їхнє спільне проведення часу в Равелло, Італія, на початку цього місяця, назвавши його одним зі своїх "найдорожчих спогадів", додавши: "Дивлячись на приголомшливе узбережжя Амальфі, Майк підійшов до мене і сказав: "Роло, я почуваюся набагато краще, знаючи, що ти завжди будеш моєю сім'єю".

Тепер своїм обов'язком Ігно вважає подбати про вдову і молодшу дочку загиблого техномагната.

"Майк, якщо ти чуєш, я завжди буду твоєю спиною. Я завжди буду поруч з Анджелою та Есме", — поклявся він.

Роло також сказав багато теплих слів про Ханну, підкресливши, що він і його сім'я сумуватимуть за прекрасною посмішкою, люблячою душею і заспокійливою присутністю дівчини.

"Я не знаю, у що вірять усі, але я вірю, що Майк і Ханна прокинулися в набагато кращому місці. Поки ми не побачимося знову. Ханно, подбай про свого тата там, нагорі, заради мене. Тут внизу у мене твоя мама і сестра", — сказав бодигард.

Наразі італійські та британські слідчі вивчають деталі катастрофи, яка призвела до загибелі семи людей. Капітан судна Джеймс Катфілд проходить підозрюваним у справі про корабельну аварію і ненавмисне вбивство.

Раніше Фокус писав, що тіло Ханни Лінч знайшли останнім.