Не на что купить бензин и продает машину: как сейчас живет американский актер Арми Гаммер

Карьера 38-летнего актера пошла ко дну после того, как его обвинили в каннибализме, сексуальных домогательствах и изнасиловании.

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Актер из киноработ "Социальной сети" и "Назови меня своим именем" Арми Хаммер, которого обвинили в каннибализме, сексуальных домогательствах и изнасиловании, заявил, что из-за скандала остался без денег. Об этом он рассказал у себя на странице в Инстаграм.

В частности, во вторник, 28 августа, он опубликовал видео, на котором везет свой четырехдверный пикап на продажу в CarMax, розничный магазин подержанных автомобилей. Актер рассказал, что живет в новой квартире в Лос-Анджелесе, но не может позволить себе газ для своей машины. Актер показал, что обменял его на "крошечный" новый автомобиль, который является гибридом, и сказал, что "вероятно, собирается тратить на него примерно 10 баксов бензина в месяц".

"Я просто повторяю себе, что парковаться станет проще, а бензин станет дешевле", — сказал актер.

Актер "Смерти на Ниле", против которого в 2021 году выдвинули обвинения в сексуальном насилии, все еще приходит в себя от последствий. Хотя он неоднократно отрицал любые сексуальные действия без согласия, недавно онпосмеялся над слухами о его якобы склонности к каннибализму и отметил, что "благодарен", что эти обвинения привели к "гибели его карьеры". Продажа автомобиля — очевидно его последняя попытка свести концы с концами.

"Я вернулся в Лос-Анджелес уже несколько недель назад. Это мой грузовик. Я купил его себе в 2017 году как рождественский подарок для себя — потому что у меня был пикап в течение длительного времени — и я очень любил этот грузовик, и брал его в кемпинг по стране много раз. Я взял его в последнее путешествие, в Кармакс. Это не реклама Кармакса. Это потому, что я продаю свой грузовик", — сказал актер.

Гаммер заявил, что не будет просить денег у своей состоятельной семьи, и объяснил, что принял такое решение по финансовым причинам. Вернувшись в Город Ангелов последние несколько недель, он сказал, что залил в грузовик бензина на сумму от 400 до 500 долларов и "больше не может себе позволить его".

Продажа, по его словам, была привязана к его 38-му дню рождения и сигнализировала "новые начинания" в его жизни.

"Я начну свой день рождения в новой машине в новой квартире в новой жизни в Лос-Анджелесе", — сказал он в видео.

Напомним, ранее мы писали, что голливудский изгнанник Арми Гаммер женится на девушке из Казахстана.