Нема на що купити бензин і продає машину: як зараз живе американський актор Армі Гаммер

Кар’єра 38-річного актора пішла до низу після того, як його звинуватили в канібалізмі, сексуальних домаганнях і зґвалтуванні.

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Актор із кіноробіт "Соціальної мережі" та "Назви мене своїм ім’ям" Армі Гаммер, якого звинуватили в канібалізмі, сексуальних домаганнях і зґвалтуванні, заявив, що через скандал залишився без грошей. Про це він розповів у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, у вівторок, 28 серпня, він опублікував відео, на якому везе свій чотиридверний пікап на продаж у CarMax, роздрібний магазин вживаних автомобілів. Актор розповів, що живе в новій квартирі в Лос-Анджелесі, але не може дозволити собі газ для своєї автівки. Актор показав, що обміняв його на "крихітний" новий автомобіль, який є гібридом, і сказав, що "ймовірно, збирається витрачати на нього приблизно 10 баксів бензину на місяць".

"Я просто повторюю собі, що паркуватись стане простіше, а бензин стане дешевшим", — сказав актор.

Актор "Смерті на Нілі", проти якого у 2021 році висунули обвинувачення у сексуальному насильстві, все ще оговтується від наслідків. Хоча він неодноразово заперечував будь-які сексуальні дії без згоди, нещодавно він посміявся над чутками про його нібито схильність до канібалізму та зазначив, що "вдячний", що ці звинувачення призвели до "загибелі його кар’єри". Продаж автомобіля — очевидно його остання спроба звести кінці з кінцями.

"Я повернувся до Лос-Анджелеса вже кілька тижнів. Це моя вантажівка. Я купив її собі в 2017 році як різдвяний подарунок для себе — тому що я мав пікап протягом тривалого часу — і я дуже любив цю вантажівку, і брав її в кемпінг по країні багато разів. Я взяв його в останню подорож, до Кармаксу. Це не реклама Carmax. Це тому, що я продаю свою вантажівку", — сказав актор.

Гаммер заявив, що не проситиме грошей у своєї заможної родини, і пояснив, що прийняв таке рішення з фінансових причин. Повернувшись у Місто Ангелів останні кілька тижнів, він сказав, що залив у вантажівку бензину на суму від 400 до 500 доларів і "більше не може собі дозволити його".

Продаж, за його словами, був прив'язаний до його 38-го дня народження і сигналізував "нові починання" в його житті.

"Я почну свій день народження в новій машині в новій квартирі в новому житті в Лос-Анджелесі", — сказав він у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудський вигнанець Армі Гаммер одружується з дівчиною з Казахстану.