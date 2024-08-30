Сандра Буллок встревожила поклонников, появившись на костылях (фото)

Актриса, похоже, восстанавливается после травмы. Что произошло с ней неизвестно. В 2022 году Сандра Буллок взяла перерыв в карьере, чтобы ухаживать за тяжелобольным женихом.

Related video

Американская актриса Сандра Буллок 29 августа была замечена передвигающейся с помощью костылей. Знаменитость сняли папарацци, выходящей из клиники в Санта-Монике, сообщает TMZ.

Что произошло с ней неизвестно. По информации журналистов, лауреат премии "Оскар", была на приеме у физиотерапевта вместе с помощницей. Она осторожно передвигалась на костылях, видимо, после неизвестной травмы. 60-летняя звезда старалась не привлекать к себе внимания. Она была одета в удобную одежду: в серый спортивный костюм с капюшоном, бейсбольную кепку New York Yankees и кроссовки.

Август был явно тяжелым месяцем для Буллок. Вдобавок к ее проблемам со здоровьем, в этом месяце актриса отметила первую годовщину смерти ее партнера Брайана Рэндалла. 5 августе 2023 года знаменитость потеряла мужчину, которого называла "любовью всей жизни". С фотографом Брайаном Рэндаллом она встречалась с 2015 года. Он скончался от бокового амиотрофического склероза в возрасте 57 лет. Недавно Сандра призналась в том, что она "открыта для возможности" новых отношений.

У Буллок двое приемных детей — сын Луи Бардо (родился в январе 2010 года, усыновлен в апреле того же года) и дочь Лейла (родилась в 2012, удочерена в декабре 2015 года).

Ранее Фокус писал, что Сандра Буллок снимется в продолжении культовой комедии вместе с Николь Кидман.