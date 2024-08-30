Сандра Буллок стривожила шанувальників, з'явившись на милицях (фото)

Актриса, схоже, відновлюється після травми. Що сталося з нею невідомо. У 2022 році Сандра Буллок взяла перерву в кар'єрі, щоб доглядати тяжкохворого нареченого.

Related video

Американську актрису Сандру Буллок 29 серпня помітили такою, що пересувається за допомогою милиць. Знаменитість зняли папараці, коли вона виходила з клініки в Санта-Моніці, повідомляє TMZ.

Що сталося з нею невідомо. За інформацією журналістів, лауреатка премії "Оскар", була на прийомі у фізіотерапевта разом із помічницею. Вона обережно пересувалася на милицях, мабуть, після невідомої травми. 60-річна зірка намагалася не привертати до себе уваги. Вона була одягнена в зручний одяг: у сірий спортивний костюм з капюшоном, бейсбольну кепку New York Yankees і кросівки.

Серпень був явно важким місяцем для Буллок. На додачу до її проблем зі здоров'ям, цього місяця актриса відзначила першу річницю смерті її партнера Браяна Рендалла. 5 серпня 2023 року знаменитість втратила чоловіка, якого називала "коханням усього життя". З фотографом Браяном Рендаллом вона зустрічалася з 2015 року. Він помер від бічного аміотрофічного склерозу у віці 57 років. Нещодавно Сандра зізналася в тому, що вона "відкрита для можливості" нових стосунків.

У Буллок двоє прийомних дітей — син Луї Бардо (народився в січні 2010 року, усиновлений у квітні того самого року) і донька Лейла (народилася 2012-го, удочеріна в грудні 2015 року).

Раніше Фокус писав, що Сандра Буллок зніметься в продовженні культової комедії разом з Ніколь Кідман.