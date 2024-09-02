Почему люди изменяют: эксперт назвала "красные линии"

Измена далеко не всегда является признаком проблем в паре. Иногда даже те, кто счастлив в отношениях, ходят налево.

Related video

Джана Хокинг, обозреватель, пишущая о свиданиях и отношениях, назвала причину, по которой партнеры изменяют друг другу, и назвала признаки того, что кто-то в паре завел отношения на стороне, пишет Daily Mail.

По ее словам, измена — далеко не признак того, что люди несчастны в отношениях. Некоторые изменяют потому, что им нужно подтверждение собственной значимости и привлекательности, другие же таким способом переживают выброс адреналина.

"Я думаю, они идут на риск, потому что считают это сексуальным или захватывающим, или тайные связи придают их повседневной скучной жизни немного адреналина. Есть также много среднестатистических парней, которые изменяют примерно десять из десяти девушек. Это общая тема", — отметила она.

Джана Хокинг

Еще одна причина — неуверенность.

"Я думаю, это потому, что такие партнеры думают: "Она такая горячая и может изменить при любой возможности. Мне нужно это подтверждение, чтобы люди все еще думали, что я тоже горячий. Это смешно, но это случается", — добавила Хокинг.

Джана подметила, что кто-то "действительно обаятельный" может стать серьезным красным флагом в любых отношениях.

Чтобы удержать своих возлюбленных от измен, женщины иногда идут на самые невероятные шаги. Например, жена американского музыканта Дерека Морриса придумала способ отвадить мужа даже от мыслей о том, чтобы найти себе другую женщину. Она установила и настроила под дверью автомобиля специальное устройство, чтобы любимый всегда помнил о ней. Когда он открывает дверцу машины, лицо его любимой жены проецируется на асфальт.

Ранее Фокус писал, что женщина сожгла вещи любимого, раскрыв его измены с подругой и невесткой.