Жена установила проектор со своим лицом в машине, чтобы удержать мужа от измены (видео)

Женщина установила и настроила под дверью специальное устройство, чтобы любимый всегда помнил о ней. Пользователи TikTok разошлись во мнениях относительно такой нестандартной идеи.

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41-летний американский музыкант Дерек Моррис рассказал о необычном изобретении своей жены, чтобы уберечь его от супружеской измены. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в TikTok.

В ролике можно увидеть, как мужчина открывает дверь автомобиля и замечает, что лицо его любимой жены проецируется на асфальт. Как оказалось, женщина установила и настроила под дверью специальное устройство, чтобы любимый всегда помнил о ней.

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На фото блондинка изображена с широко раскрытыми глазами, а ее ноздри раздуты, чтобы показать случайным пассажирам, сидевшим в салоне вместо нее, кто здесь на самом деле хозяин.

"Невероятно", — отметил удивленный Дерек в подписи к короткому клипу, содержащему отрывок из песни Керри Андервуд "Before He Cheats".

Зрители TikTok разделились во мнениях относительно такой нестандартной идеи, кто-то даже написал, что пара должна развестись, если жена настолько неуверена в верности и порядочности своего любимого мужчины.

"Вам не кажется, что у нее сумасшедший взгляд?"

"Найди нового мужчину, если ты так боишься, что он тебе изменяет"

"Это реально?!? Я хочу такую штуку для грузовика моего мужа"

"Моргни дважды, если тебя держат против твоей воли!"

"Долго выбирала, что подарить мужу на День святого Валентина, теперь я знаю"

"Интересно, сколько времени понадобится моему мужу, чтобы это заметить"

"Я никогда в жизни не заказывал в интернете что-то так быстро"

"Пьяный… дверь открывается… сердечный приступ. LOL, пошел встречать апостолов"

Дерек ответил наиболее агрессивным критикам в комментариях, написав следующее: "Послушайте. Я влюбился в эту женщину, когда впервые увидел ее в восьмом классе. Сейчас мне 41 год. Мы абсолютно влюблены. Это женщина моей мечты и огромное благословение от Бога".

Видео на момент публикации собрало более 12,6 миллиона просмотров.

К слову, специальный светодиодный проектор для автомобильных дверей сейчас продается на Amazon за 16 долларов. Однако модель, которая появляется в видео, доступна для заказа не во всех странах мира.

Напомним, ранее Фокус писал, как невеста узнала об измене любимого за ночь до свадьбы. Пара прожила вместе 6 лет. Женщина даже не подозревала, что любимый мужчина встречается с другой девушкой за ее спиной.

Кроме того, мы рассказывали о 37-летнем британце Марке Гетче, который решил подшутить над женой и выслал ей счет на 700 фунтов стерлингов (около 33,6 тыс. гривен) за 6-часовую уборку их общего дома. Эта шутка быстро разлетелась по сети и вызвала бурную реакцию в комментариях.