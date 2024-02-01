Дружина встановила проєктор зі своїм обличчям в машині, щоб стримати чоловіка від зради (відео)

Жінка встановила та налаштувала під дверима спеціальний пристрій, аби коханий завжди пам’ятав про неї. Користувачі TikTok розійшлись у думках щодо такої нестандартної ідеї.

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41-річний американський музикант Дерек Морріс розповів про незвичайний винахід своєї дружини, аби вберегти його від подружньої зради. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у TikTok.

У ролику можна побачити, як чоловік відкриває двері автомобіля та помічає, що обличчя його коханої дружини проєктується на асфальт. Як виявилось, жінка встановила та налаштувала під дверима спеціальний пристрій, аби коханий завжди пам’ятав про неї.

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На фото блондинка зображена із широко розплющеними очима, а її ніздрі роздуті, щоб показати випадковим пасажирам, які сидітимуть у салоні замість неї, хто тут насправді господар.

"Неймовірно", – зазначив здивований Дерек у підписі до короткого кліпу, що містить уривок з пісні Керрі Андервуд "Before He Cheats".

Глядачі TikTok розділилися в думках щодо такої нестандартної ідеї, дехто сказав, що пара повинна розлучитися, якщо дружина настільки невпевнена у вірності та порядності свого коханого чоловіка.

"Вам не здається, що у неї божевільний погляд?"

"Знайди нового чоловіка, якщо ти так боїшся, що він тобі зрадить"

"Це реально?!? Я хочу таку штуку для вантажівки мого чоловіка"

"Моргни двічі, якщо тебе тримають проти твоєї волі!"

"Довго обирала, що подарувати чоловікові на День святого Валентина, тепер я знаю"

"Цікаво, скільки часу знадобиться моєму чоловікові, щоб це помітити"

"Я ніколи в житті не замовляв в інтернеті щось аж так швидко"

"П'яний… двері відчиняються… серцевий напад. LOL, пішов зустрічати апостолів"

Дерек відповів найбільш агресивним критикам у коментарях, написавши наступне: "Послухайте. Я закохався в цю жінку, коли вперше побачив її у восьмому класі. Зараз мені 41 рік. Ми абсолютно закохані. Це жінка моєї мрії й величезне благословення від Бога".

Відео на момент публікації зібрало понад 12,6 мільйона переглядів.

До слова, спеціальний світлодіодний проєктор для автомобільних дверей наразі продається на Amazon за 16 доларів. Однак модель, що з’являється у відео, доступна для замовлення не у всіх країнах світу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як наречена дізналася про зраду коханого за ніч до весілля. Пара прожила разом 6 років. Жінка навіть не підозрювала, що коханий чоловік зустрічається з іншою дівчиною за її спиною.

Крім того, ми розповідали про 37-річного британця Марка Гетча, який вирішив пожартувати над дружиною й вислав їй рахунок на 700 фунтів стерлінгів (близько 33,6 тис. гривень) за 6-годинне прибирання їхнього спільного будинку. Цей жарт швидко розлетівся мережею та викликав бурхливу реакцію у коментарях.