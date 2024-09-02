Чому люди зраджують: експертка назвала "червоні лінії"

Зрада далеко не завжди є ознакою проблем у парі. Іноді навіть ті, хто щасливий у стосунках, ходять наліво.

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Джана Гокінг, оглядачка, яка пише про побачення і стосунки, назвала причину, через яку партнери зраджують одне одного, і назвала ознаки того, що хтось у парі завів стосунки на стороні, пише Daily Mail.

За її словами, зрада — далеко не ознака того, що люди нещасні у стосунках. Деякі зраджують тому, що їм потрібне підтвердження власної значущості та привабливості, інші ж у такий спосіб переживають викид адреналіну.

"Я думаю, вони йдуть на ризик, тому що вважають це сексуальним або захоплюючим, або таємні зв'язки надають їхньому повсякденному нудному життю трохи адреналіну. Є також багато середньостатистичних хлопців, які зраджують приблизно десяти з десяти дівчат. Це загальна тема", — зазначила вона.

Джана Гокінг

Ще одна причина — невпевненість.

"Я думаю, це тому, що такі партнери думають: "Вона така гаряча і може зрадити за будь-якої можливості. Мені потрібне це підтвердження, щоб люди все ще думали, що я теж гарячий. Це смішно, але це трапляється", — додала Гокінг.

Джана помітила, що хтось "дійсно чарівний" може стати серйозним червоним прапором у будь-яких стосунках.

Щоб утримати своїх коханих від зрад, жінки іноді йдуть на найнеймовірніші кроки. Наприклад, дружина американського музиканта Дерека Морріса придумала спосіб відвадити чоловіка навіть від думок про те, щоб знайти собі іншу жінку. Вона встановила і налаштувала під дверима автомобіля спеціальний пристрій, щоб коханий завжди пам'ятав про неї. Коли він відчиняє дверцята машини, обличчя його коханої дружини проектується на асфальт.

Раніше Фокус писав, що жінка спалила речі коханого, розкривши його зради з подругою і невісткою.