Антонио Бандерас со своей подругой появился на венецианском гала-вечере amfAR (фото)

Актер и финансист встречаются с 2014 года. Долгое время до этого Бандерас был женат на Мелани Гриффит.

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Знаменитый испанский актер и кинорежиссер Антонио Бандерас 1 сентября вместе со своей возлюбленной посетил на гала-вечере amfAR в Венеции, сообщает Daily Mail.

64-летний Бандерас на звездное мероприятие надел белый пиджак, белую рубашку и черные брюки. Свой образ актер дополнил черным галстуком, черными лаковыми туфлями и солнцезащитными очками с коричневыми стеклами. У звезды "Телохранителя жены киллера" была стильная короткая стрижка и аккуратная борода. Антонио держал за руку свою партнершу, инвестиционного консультанта Николь Кимпел.

Возлюбленная Бандераса для праздничного вечера выбрала бежевое переливающееся платье в пол, которое дополнила золотыми босоножками на каблуке и крупными золотыми серьгами. В руке она держала маленький клатч и смартфон. Николь уложила густые светлые волосы крупными волнами, сделав пробор посредине, и нанесла сияющий макияж.

Актер Антонио Бандерас с подругой Николь Фото: Getty Images

Пара вместе уже 9 лет. Об их романе стало известно после того, как распался брак обладателя пяти премий "Золотой глобус" с актрисой Мелани Гриффит. Их дочь, Стелла дель Кармен Бандерас Гриффит, родилась 24 сентября 1996 года. В июне 2014 года Гриффит подала на развод, в качестве причины развода указав "непримиримые разногласия". Бракоразводный процесс был завершен в декабре 2015 года.

Ни Антонио Бандерас, ни Николь Кимпел не подтвердили, состоят ли они в официальном браке, но в Instagram Николь известна под именем "Николь Бандерас".

Напомним, 12 июля прошлого года стало известно, что Мелани Гриффит наконец-то убрала татуировку с именем Антонио Бандераса с плеча.