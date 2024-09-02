Антоніо Бандерас зі своєю подругою з'явився на венеціанському гала-вечорі amfAR (фото)

Актор і фінансист зустрічаються з 2014 року. Довгий час до цього Бандерас був одружений з Мелані Гріффіт.

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Знаменитий іспанський актор і кінорежисер Антоніо Бандерас 1 вересня разом зі своєю коханою відвідав гала-вечір amfAR у Венеції, повідомляє Daily Mail.

64-річний Бандерас на зірковий захід одягнув білий піджак, білу сорочку і чорні штани. Свій образ актор доповнив чорною краваткою, чорними лаковими туфлями і сонцезахисними окулярами з коричневими скельцями. Зірка "Охоронця дружини кілера" мав стильну коротку стрижку й акуратну бороду. Антоніо тримав за руку свою партнерку, інвестиційну консультантку Ніколь Кімпел.

Кохана Бандераса для святкового вечора вибрала бежеву переливчасту сукню до підлоги, яку доповнила золотими босоніжками на підборах і великими золотими сережками. У руці вона тримала маленький клатч і смартфон. Ніколь уклала густе світле густе волосся великими хвилями, зробивши проділ посередині, і нанесла сяючий макіяж.

Актор Антоніо Бандерас із подругою Ніколь Фото: Getty Images

Пара разом уже 9 років. Про їхній роман стало відомо після того, як розпався шлюб володаря п'яти премій "Золотий глобус" з актрисою Мелані Гріффіт. Їхня дочка, Стелла дель Кармен Бандерас Гріффіт, народилася 24 вересня 1996 року. У червні 2014 року Гріффіт подала на розлучення, як причину розлучення вказавши "непримиренні розбіжності". Шлюборозлучний процес було завершено в грудні 2015 року.

Ні Антоніо Бандерас, ні Ніколь Кімпел не підтвердили, чи перебувають вони в офіційному шлюбі, але в Instagram Ніколь відома під ім'ям "Ніколь Бандерас".

Нагадаємо, 12 липня минулого року стало відомо, що Мелані Гріффіт нарешті прибрала татуювання з ім'ям Антоніо Бандераса з плеча.