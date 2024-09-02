Сальма Хайек станцевала на яхте (видео)
Актриса гнгаслаждается роскошным отдыхом в Испании.
58-летняя мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек провела лето зажигательным танцем на яхте под песню Wakyin "Beso", о чем поспешила отчитаться перед своими подписчиками в Instagram.
На опубликованных кадрах кинодива танцует в купальнике и белой ажурной накидке на борту яхты. Ее волосы распущенны и развеваются на ветру на фоне роскошных пейзажей. Сальма самозабвенно танцует и, кажется, не обращает внимания ни на кого.
"Это была моя летняя песня на 2024 год", – подписала она фото.
Кадры, вероятнее всего, сделаны во время отдыха звезды на испанской Ибице. Неделей ранее она хвасталась перед подписчиками своей роскошной фигурой в желтом купальнике.
Уже через несколько дней Сальма Хайек представит свой новый фильм "Без крови" на Международном кинофестивале в Торонто, который откроется 5 сентября 2024 года. Картина, режиссером и соавтором сценария которой выступила Анджелина Джоли, основана на одноименной книге автора Алессандро Барикко. Сельма и Демиан Бичир сыграли в драме главные роли.
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