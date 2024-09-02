Сальма Гаєк станцювала на яхті (відео)

Актриса насолоджується розкішним відпочинком в Іспанії.

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58-річна мексикансько-американська акторка, кінорежисерка і продюсерка Сальма Гаєк провела літо запальним танцем на яхті під пісню Wakyin "Beso", про що поспішила відзвітувати перед своїми підписниками в Instagram.

На опублікованих кадрах кінодіва танцює в купальнику і білій ажурній накидці на борту яхти. Її волосся розпущене і майорить на вітрі на тлі розкішних пейзажів. Сальма самозабутньо танцює і, здається, не звертає уваги ні на кого.

"Це була моя літня пісня на 2024 рік", — підписала вона фото.

Кадри, найімовірніше, зроблені під час відпочинку зірки на іспанській Ібіці. Тижнем раніше вона хвалилася перед підписниками своєю розкішною фігурою в жовтому купальнику.

Уже за кілька днів Сальма Гаєк представить свій новий фільм "Без крові" на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, який відкриється 5 вересня 2024 року. Картина, режисером і співавтором сценарію якої виступила Анджеліна Джолі, заснована на однойменній книзі автора Алессандро Барікко. Сельма і Деміан Бічір зіграли в драмі головні ролі.

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