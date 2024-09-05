Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Бритни Спирс попросила фанатов вести себя хорошо

Бритни Спирс
Бритни Спирс

Знаменитость напомнила своим подписчикам, что начался новый учебный год.

Related video

42-летняя американская певица Бритни Спирс добавила на свою страницу в Instagram еще одно видео с танцами, сопроводив его в этот раз обращением к своим 42 миллионам фолловеров.

"Версия Nasty Girl! Извините, пришлось! Просто это кажется более человечным, поэтому это доходит до людей! Мы начинаем общаться? Будьте вежливы, ребята! И это школьный вечер, так что ложитесь спать пораньше и приготовьте обеды, потому что вашим детям нужно есть! Слово недели – соседство!" – говорится в подписи.

В кадре Бритни танцует в экстремально коротком платье телесного цвета, расшитом серебристыми пайетками. Образ завершают распущенные волосы и туфли с пряжками на каблуке.

Fullscreen
Фото: Скрин видео

В августе было объявлено, что Джон М. Чу, режиссер экранизации "Злой" с Арианой Гранде и Синтией Эриво, будет работать вместе с продюсером Марком Платтом над созданием художественного фильма, основанного на бестселлере Спирс "Женщина во мне". Картина расскажет о самых громких моментах из ее биографии.

Что касается Бритни, то она рассказала, что сотрудничает с актером Бэном Платтом над "секретным проектом", однако ничего конкретного не сообщила.

Ранее сообщалось, что легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн, его жена Шэрон и дочь Келли принесли извинения американской поп-певице Бритни Спирс за критику ее танцев, видео которых она периодически публикует на своей странице в Instagram. Перед этим музыкант просил певицу придумать новые движения.

Напомним, Фокус писал, что сыновья Бритни Спирс простили своего деда за давний инцидент.