Бритни Спирс попросила фанатов вести себя хорошо

Знаменитость напомнила своим подписчикам, что начался новый учебный год.

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42-летняя американская певица Бритни Спирс добавила на свою страницу в Instagram еще одно видео с танцами, сопроводив его в этот раз обращением к своим 42 миллионам фолловеров.

"Версия Nasty Girl! Извините, пришлось! Просто это кажется более человечным, поэтому это доходит до людей! Мы начинаем общаться? Будьте вежливы, ребята! И это школьный вечер, так что ложитесь спать пораньше и приготовьте обеды, потому что вашим детям нужно есть! Слово недели – соседство!" – говорится в подписи.

В кадре Бритни танцует в экстремально коротком платье телесного цвета, расшитом серебристыми пайетками. Образ завершают распущенные волосы и туфли с пряжками на каблуке.

Фото: Скрин видео

В августе было объявлено, что Джон М. Чу, режиссер экранизации "Злой" с Арианой Гранде и Синтией Эриво, будет работать вместе с продюсером Марком Платтом над созданием художественного фильма, основанного на бестселлере Спирс "Женщина во мне". Картина расскажет о самых громких моментах из ее биографии.

Что касается Бритни, то она рассказала, что сотрудничает с актером Бэном Платтом над "секретным проектом", однако ничего конкретного не сообщила.

Ранее сообщалось, что легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн, его жена Шэрон и дочь Келли принесли извинения американской поп-певице Бритни Спирс за критику ее танцев, видео которых она периодически публикует на своей странице в Instagram. Перед этим музыкант просил певицу придумать новые движения.

Напомним, Фокус писал, что сыновья Бритни Спирс простили своего деда за давний инцидент.