Бритни Спирс попросила фанатов вести себя хорошо
Знаменитость напомнила своим подписчикам, что начался новый учебный год.
42-летняя американская певица Бритни Спирс добавила на свою страницу в Instagram еще одно видео с танцами, сопроводив его в этот раз обращением к своим 42 миллионам фолловеров.
"Версия Nasty Girl! Извините, пришлось! Просто это кажется более человечным, поэтому это доходит до людей! Мы начинаем общаться? Будьте вежливы, ребята! И это школьный вечер, так что ложитесь спать пораньше и приготовьте обеды, потому что вашим детям нужно есть! Слово недели – соседство!" – говорится в подписи.
В кадре Бритни танцует в экстремально коротком платье телесного цвета, расшитом серебристыми пайетками. Образ завершают распущенные волосы и туфли с пряжками на каблуке.
В августе было объявлено, что Джон М. Чу, режиссер экранизации "Злой" с Арианой Гранде и Синтией Эриво, будет работать вместе с продюсером Марком Платтом над созданием художественного фильма, основанного на бестселлере Спирс "Женщина во мне". Картина расскажет о самых громких моментах из ее биографии.
Что касается Бритни, то она рассказала, что сотрудничает с актером Бэном Платтом над "секретным проектом", однако ничего конкретного не сообщила.
Ранее сообщалось, что легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн, его жена Шэрон и дочь Келли принесли извинения американской поп-певице Бритни Спирс за критику ее танцев, видео которых она периодически публикует на своей странице в Instagram. Перед этим музыкант просил певицу придумать новые движения.
Напомним, Фокус писал, что сыновья Бритни Спирс простили своего деда за давний инцидент.