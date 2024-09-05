Брітні Спірс попросила фанатів поводитися добре

Знаменитість нагадала своїм підписникам, що почався новий навчальний рік.

Related video

42-річна американська співачка Брітні Спірс додала на свою сторінку в Instagram ще одне відео з танцями, супроводивши його цього разу зверненням до своїх 42 мільйонів фоловерів.

"Версія Nasty Girl! Вибачте, довелося! Просто це здається більш людяним, тому це доходить до людей! Ми починаємо спілкуватися? Будьте ввічливі, друзі! І це шкільний вечір, тож лягайте спати раніше і приготуйте обіди, бо вашим дітям потрібно їсти! Слово тижня — сусідство!" — ідеться в підписі.

У кадрі Брітні танцює в екстремально короткій сукні тілесного кольору, розшитій сріблястими паєтками. Образ завершують розпущене волосся і туфлі з пряжками на підборах.

Фото: Скрін відео

У серпні було оголошено, що Джон М. Чу, режисер екранізації "Злий" з Аріаною Гранде і Синтією Еріво, працюватиме разом із продюсером Марком Платтом над створенням художнього фільму, заснованого на бестселері Спірс "Жінка в мені". Картина розповість про найгучніші моменти з її біографії.

Що стосується Брітні, то вона розповіла, що співпрацює з актором Беном Платтом над "секретним проєктом", проте нічого конкретного не повідомила.

Раніше повідомлялося, що легендарний британський рок-музикант Оззі Осборн, його дружина Шерон і дочка Келлі вибачилися перед американською попспівачкою Брітні Спірс за критику її танців, відео яких вона періодично публікує на своїй сторінці в Instagram. Перед цим музикант просив співачку придумати нові рухи.

Нагадаємо, Фокус писав, що сини Брітні Спірс пробачили свого діда за давній інцидент.