Бывший муж Дженнифер Энистон признался в чувствах к ней, несмотря на помолвку с другой

Хотя развод пары и случился семь лет назад, бывшие супруги сохранили тепые доверительные отношения.

Related video

53-летний американский актер Джастин Теру, который недавно обручился с 30-летней подругой Николь Брайдон Блум, признался, что его бывшая жена, Дженнифер Энистон все еще дорога для него. Об этом он рассказал в беседе с The Times после того, как Энистон резко отреагировала на спорные замечания Джей Ди Вэнса о "бездетных кошатницах".

"Я действительно не могу поверить, что это исходит от потенциального вице-президента Соединенных Штатов. Все, что я могу сказать, это… Мистер Вэнс, я молюсь, чтобы вашей дочери посчастливилось однажды родить собственных детей. Я надеюсь, что ей не придется обращаться к ЭКО в качестве второго варианта. Потому что вы пытаетесь отнять у нее и это", – ответила Энистон политику, который оскорбил женщин, не ставших матерями.

Теру подчеркнул, что Энистон отбивалась от критики, как и следовало ожидать, и что она по-прежнему для него близкий человек.

Он и Энистон расстались в 2017 году после того, как тайно связали себя узами брака двумя годами ранее на церемонии, состоявшейся в ее особняке в Бель-Эйр стоимостью $21 миллион.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон были в браке два года Фото: Getty Images

Церемонию провел ведущий Джимми Фэллон. На ней присутствовали такие звезды как Эллен Дедженерес и коллеги Энистон по сериалу "Друзья".

В феврале 2018 года пара публично объявила о своем разводе. В совместном заявлении они сказали, что между ними нет никакой неприязни и что они планируют остаться друзьями.

"Чтобы уменьшить любые дальнейшие спекуляции, мы решили объявить о нашем расставании. Это решение было принято обоюдно и с любовью в конце прошлого года. Мы два лучших друга, которые решили расстаться как пара, но с нетерпением ждем продолжения нашей заветной дружбы", – сообщили актеры.

Дженнифер и Джастин познакомились в 2007 году, но встречаться начали только в 2011 году, после того как сблизились на съемках романтической комедии "Жажда странствий" (2012).

По словам инсайдеров, одной из причин развода стало то, что супруги не смогли решить, где им осесть. Дженнифер было комфортнее в Лос-Анджелесе, а Джастин любит Нью-Йорк. Кроме того, у супругов не совпадали графики, из-за чего они не могли проводить вместе больше времени.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Энистон расплакалась, вспоминая Мэттью Перри.