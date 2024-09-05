Колишній чоловік Дженніфер Еністон зізнався в почуттях до неї, незважаючи на заручини з іншою

Хоча розлучення пари і сталося сім років тому, колишнє подружжя зберегло теплі довірчі стосунки.

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53-річний американський актор Джастін Теру, який нещодавно побрався з 30-річною подругою Ніколь Брайдон Блум, зізнався, що його колишня дружина Дженніфер Еністон все ще дорога для нього. Про це він розповів у бесіді з The Times після того, як Еністон різко відреагувала на суперечливі зауваження Джей Ді Венса про "бездітних кошатниць".

"Я справді не можу повірити, що це виходить від потенційного віцепрезидента Сполучених Штатів. Усе, що я можу сказати, це... Містере Венс, я молюся, щоб вашій дочці пощастило одного разу народити власних дітей. Я сподіваюся, що їй не доведеться звертатися до ЕКЗ як до другого варіанту. Тому що ви намагаєтеся забрати в неї і це", — відповіла Еністон політику, який образив жінок, котрі не стали матерями.

Теру підкреслив, що Еністон відбивалася від критики, як і слід було очікувати, і що вона, як і раніше, для нього близька людина.

Він і Еністон розлучилися 2017 року після того, як таємно побралися за два роки до цього на церемонії, яка відбулася в її маєтку в Бель-Ейр вартістю $21 мільйон.

Джастін Теру і Дженніфер Еністон були в шлюбі два роки Фото: Getty Images

Церемонію провів ведучий Джиммі Феллон. На ній були присутні такі зірки, як Еллен Дедженерес і колеги Еністон за серіалом "Друзі".

У лютому 2018 року пара публічно оголосила про своє розлучення. У спільній заяві вони сказали, що між ними немає ніякої неприязні і що вони планують залишитися друзями.

"Щоб зменшити будь-які подальші спекуляції, ми вирішили оголосити про наше розставання. Це рішення було ухвалено обопільно і з любов'ю наприкінці минулого року. Ми двоє найкращих друзів, які вирішили розлучитися як пара, але з нетерпінням чекаємо продовження нашої заповітної дружби", — повідомили актори.

Дженніфер і Джастін познайомилися 2007 року, але зустрічатися почали тільки 2011 року, після того як зблизилися на зйомках романтичної комедії "Спрага мандрів" (2012).

За словами інсайдерів, однією з причин розлучення стало те, що подружжя не змогло вирішити, де їм осісти. Дженніфер було комфортніше в Лос-Анджелесі, а Джастін любить Нью-Йорк. Крім того, у подружжя не збігалися графіки, через що вони не могли проводити разом більше часу.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Еністон розплакалася, згадуючи Меттью Перрі.