Колишній чоловік Дженніфер Еністон спровокував чутки про одруження (фото)

Дженніфер Еністон та Джастін Теру розійшлися у 2017 році. Вони залишилися в хороших стосунках.

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53-річний американський актор Джастін Теру спровокував чутки про одруження. Про це пише Daily Mail.

30-річна дівчина Теру Ніколь Брайдон Блум приєдналася до нього на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю-2024. Кохана актора обрала для виходу білосніжну сукню, яку доповнила каблучками, одна з яких нагадує заручальну.

У Венеції Джастін, який тримає своє особисте життя подалі від уваги публіки, презентує фільм "Бітлджюс-2" режисера Тіма Бертона.

Джастін Теру та Ніколь Брайдон Блум Фото: Getty Images

Теру та його обраницю почали помічати разом у лютому 2023. А вже на вечірці "Оскара" вони офіційно дебютували як пара.

З Дженніфер Еністон Джастін був одружений з 2015 по 2017 роки. Пара розійшлася, залишившись друзями. Акторка і її другий чоловік почали зустрічатися в травні 2011 року після спільної роботи над фільмом 2012 року "Оголена спокуса". Через рік, у серпні 2012 року, вони оголосили про заручини.

"Я не намагаюся ухилятися, але я розмовляю з Джен – я не говорю про Джен", — говорив Теру, не виносячи "брудну білизну" на публіку.

Дженніфер Еністон та Джастін Теру Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джастіну Теру приписували роман з Емілі Ратаковскі.

Також Фокус писав про появу у Венеції Моніки Беллуччі та Тіма Бертона.