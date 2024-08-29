Бывший муж Дженнифер Энистон спровоцировал слухи о женитьбе (фото)

Дженнифер Энистон и Джастин Теру разошлись в 2017 году. Они остались в хороших отношениях.

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53-летний американский актер Джастин Теру спровоцировал слухи о женитьбе. Об этом пишет Daily Mail.

30-летняя девушка Теру Николь Брайдон Блум присоединилась к нему на красной дорожке Венецианского кинофестиваля-2024. Возлюбленная актера выбрала для выхода белоснежное платье, которое дополнила кольцами, одно из которых напоминает обручальное.

В Венеции Джастин, который держит свою личную жизнь подальше от внимания публики, презентует фильм "Битлджюс-2" режиссера Тима Бертона.

Джастин Теру и Николь Брайдон Блум Фото: Getty Images

Теру и его избранницу начали замечать вместе в феврале 2023 года. А уже на вечеринке "Оскара" они официально дебютировали как пара.

С Дженнифер Энистон Джастин был женат с 2015 по 2017 годы. Пара разошлась, оставшись друзьями. Актриса и ее второй муж начали встречаться в мае 2011 года после совместной работы над фильмом 2012 года "Обнаженное искушение". Через год, в августе 2012 года, они объявили о помолвке.

"Я не пытаюсь уклоняться, но я разговариваю с Джен — я не говорю о Джен", — говорил Теру, не вынося "грязное белье" на публику.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру Фото: Getty Images

Напомним, Джастину Теру приписывали роман с Эмили Ратаковски.

Также Фокус писал о появлении в Венеции Моники Беллуччи и Тима Бертона.