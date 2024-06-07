Дженніфер Еністон розплакалася, згадуючи Меттью Перрі (відео)

Актор був знайдений мертвим у джакузі наприкінці жовтня 2023 року. Йому було 54 роки.

Американська акторка Дженніфер Еністон розплакалася, коли в новому інтерв’ю її запитали про покійного колегу по серіалу "Друзі" Меттью Перрі.

Під час розмови для Variety’s Actors on Actors зірка культового ситкому поспілкувалася з Квінтою Брансон, яка запитала, як це дивитися "Друзів" після трагічної смерті виконавця ролі Чендлера Бінга.

Коли Еністон почула запитання, вона заплакала й сказала: "О Боже, не змушуй мене плакати!"

Дженніфер Еністон

"Ти вже плачеш. Хочеш на хвилинку? Нам не потрібно [про це] говорити", — відповіла співрозмовниця акторки.

Письменниця швидко простягнула Джен серветку, а вона сказала: "Це сльози щастя".

Говорячи про ситком, Еністон сказала: "Дивно навіть подумати, що йому 30 років". Перша серія серіалу вийшла у 1994 році. Остання — у 2004.

Як відомо, Меттью Перрі, який пішов із життя восени 2023 року, кілька років боровся із залежністю від алкоголю та наркотиків, але повідомлялося, що на момент смерті актор був тверезим. "Чендлер" був знайдений мертвим у джакузі свого дому наприкінці жовтня у віці 54 років. Згодом було визнано, що його смерть була спричинена гострою дією кетаміну, який використовується для лікування депресії.

Меттью Перрі Фото: Instagram mattyperry4

Нагадаємо, Меттью Перрі "навідує" Кортні Кокс після смерті.

Також Фокус писав про заповіт Меттью Перрі.