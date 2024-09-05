Звезда "Битлджуса" Майкл Китон спустя 50 лет решил отказаться от сценического псевдонима (фото)

Майкл Китон взял псевдоним из-за правил Гильдии киноактеров США. Он — не единственный актер, который использует сценическое имя вместо настоящего.

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Американский актер Майкл Китон, известный как исполнитель ролей Бэтмена и Битлджуса в одноименных фильмах режиссера Тима Бертона, решил отказаться от сценического псевдонима и использовать свое настоящее имя, сообщает Hello.

Под именем Майкл Китон актер снимался почти 50-лет. Актер объявил, что отказывается от сценического имени в пользу имени, "данного ему при рождении". Теперь в титрах он будет указан как Майкл Китон Дуглас. Однако, настоящее имя звезды "Бэтмена" уже хорошо известно миллионам людей, поскольку его носит не кто иной, как Майкл Дуглас.

В начале карьеры ему пришлось взять псевдоним из-за правил Гильдии киноактеров, согласно которым два члена не могут иметь одинаковое имя, а звезда "Основного инстинкта" Майкл Дуглас уже был ее членом. "Я просматривал… не помню, был ли это телефонный справочник… Наверное, я подумал: "Не знаю, дайте мне что-нибудь придумать". Увидев фамилию Китон я подумал: "О, это звучит разумно", — вспомнил 73-летний актер, как выбрал себе псевдоним.

Актер Майкл Китон Фото: Википедия

Он планировал использовать комбинацию своего сценического имени и настоящего имени в своем фильме 2023 года "Нокс уходит", но признался, что "забыл" об этом из-за своих обязанностей по режиссуре и исполнению главной роли в фильме.

Майкл не первый актер, который использует сценический псевдоним вместо своего настоящего имени. Актриса Эмма Стоун родилась под именем Эмили Джин Стоун, но ей также пришлось отказаться от своего имени после того, как она вступила в Гильдию киноактеров и узнала, что есть еще одна девушка с таким же псевдонимом. Звезда фильма "Стервелла" недавно призналась, что "хотела бы", чтобы к ней обращались по ее настоящему имени, когда это возможно. "Я бы хотела быть Эмили", — как-то заявила звезда. Также актриса Риз Уизерспун на самом деле Лора Джин Риз Уизерспун, но перед началом актерской карьеры в 90-х годах она сократила свое имя до девичьей фамилии своей матери.

Напомним, 22 марта сообщалось, что вышел первый трейлер фильма Тима Бертона "Битлджус 2". Спустя 46 лет Тим Бертон выпустил продолжение знаменитого комедийного ужастика. Режиссер вернул в кадр Вайнону Райдер, Кэтрин О'Хару и Майкл Китона, сыгравших в первом фильме.